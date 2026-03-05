Ρεάλ και Μπαρτσελόνα διεκδικούν τον τελικό του Μουντιάλ 2030

Σε νέο… «clasico» εκτός γηπέδων φαίνεται πως οδηγούνται Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, καθώς οι δύο ισπανικοί σύλλογοι θέλουν να φιλοξενήσουν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030.

Μπορεί το επόμενο Μουντιάλ να βρίσκεται ακόμη αρκετά μακριά, ωστόσο οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διοργανωθεί από κοινού από την Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Μέχρι πρόσφατα, αρκετά δημοσιεύματα θεωρούσαν σχεδόν βέβαιο ότι ο τελικός θα διεξαχθεί στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», το οποίο ανακαινίστηκε τα τελευταία χρόνια και αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα στάδια στην Ευρώπη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Sport, η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να διεκδικήσει δυναμικά τη διοργάνωση του τελικού στο νέο Spotify «Καμπ Νόου», το οποίο βρίσκεται υπό ανακατασκευή.

Έτσι, μια ακόμη «μονομαχία» ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους του ισπανικού ποδοσφαίρου φαίνεται πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αυτή τη φορά για το ποιο γήπεδο θα φιλοξενήσει τον τελικό του Μουντιάλ 2030.