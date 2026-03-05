ΟΦΗ: Το 100ό στη Super League για Σενγκέλια

Ο Λεβάν Σενγκέλια αγωνίστηκε για εκατοστή φορά στη Super League στην αναμέτρηση της Τετάρτης (4/3) με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Η πορεία του στο πρωτάθλημα ξεκίνησε με τα χρώματα του Παναιτωλικού, με τον οποίο έκανε ντεμπούτο στις 20 Αυγούστου 2022 στην αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός 1-0, όπως καταγράφει η ιστοσελίδα της διοργανώτριας.

Στο δεύτερο παιχνίδι του σημείωσε το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα, στην αναμέτρηση Παναιτωλικός – Άρης 3-1 στις 28 Αυγούστου 2022.

Συνολικά αγωνίστηκε σε 51 αναμετρήσεις πρωταθλήματος με την ομάδα του Αγρινίου και σημείωσε 5 γκολ, ενώ με τον ΟΦΗ έχει πλέον 49 αγώνες και 3 γκολ στο πρωτάθλημα.

Συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει 56 αγώνες και 5 γκολ με τον Παναιτωλικό και 65 αγώνες και 5 γκολ με τον ΟΦΗ.