Απίστευτες σκηνές στην Αλγερία: Βροχή από μπουκάλια και κροτίδες την ώρα εκτέλεσης φάουλ (vid)

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε αγώνα Κυπέλλου στην Αλγερία, όταν ποδοσφαιριστής της CR Μπελουιζντάντ επιχείρησε να εκτελέσει φάουλ κοντά στη γωνία του γηπέδου, την ώρα που από την εξέδρα εκτοξεύονταν συνεχώς μπουκάλια, δυναμιτάκια και άλλα αντικείμενα.

Παρά το επικίνδυνο σκηνικό που είχε δημιουργηθεί γύρω του, ο παίκτης παρέμεινε ψύχραιμος και στη θέση του, προχωρώντας κανονικά στην εκτέλεση του φάουλ, δείχνοντας αυτοσυγκέντρωση μέσα σε μια εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media φαίνονται καθαρά οι εκρήξεις από τα δυναμιτάκια να σκάνε λίγα μέτρα μακριά, ενώ μπουκάλια πέφτουν διαδοχικά στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτητής αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά τη φάση, πριν συνεχιστεί τελικά το παιχνίδι.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Αλγερία, καθώς επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στα γήπεδα και την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ώστε να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά.