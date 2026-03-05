Αστέρας Aktor: Δωρεάν η είσοδος για τις γυναίκες στο ματς με τον Πανσερραϊκό

Ο Αστέρας Aktor τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά:

Ο ASTERAS AKTOR τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, την Κυριακή στις 16:00 στο "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης".

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό θα διατίθενται αντίστοιχα:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00.

8 Μαρτίου Ημέρα Μνήμης για τα Δικαιώματα των Γυναικών!

Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!

