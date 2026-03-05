Μπάγερν Μονάχου: Δεν παίζει με Γκλάντμπαχ ο Κέιν

Νοκ άουτ για το παιχνίδι με την Γκλάντμπαχ τέθηκε ο Χάρι Κέιν λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου Χάρι Κέιν, θα απουσιάσει από τον εντός έδρας αγώνα της Παρασκευής με τη Γκλάντμπαχ για την Bundesliga, λόγω τραυματισμού στη γάμπα, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο προπονητής της ομάδας, Βενσάν Κομπανί.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα τη φετινή σεζόν και σημείωσε δύο γκολ στη νίκη 3-2 επί της δεύτερης στη βαθμολογία Ντόρτμουντ την περασμένη εβδομάδα, αποτέλεσμα που έφερε τη Μπάγερν στο +11 από την κορυφή.

«Δέχθηκε ένα χτύπημα στη γάμπα και δεν έχει αναρρώσει πλήρως ακόμη», δήλωσε ο Κομπανί σε συνέντευξη Τύπου. «Είναι απλώς ένα χτύπημα, τίποτα σοβαρό για το άμεσο μέλλον, αλλά ίσως δεν προλάβει να αγωνιστεί».

Ο 32χρονος Κέιν έχει ισοφαρίσει ρεκόρ της Bundesliga, σημειώνοντας τουλάχιστον δύο γκολ σε τέσσερις διαδοχικούς αγώνες, ενώ μετρά ήδη 30 τέρματα σε 24 παιχνίδια πρωταθλήματος φέτος.

Ο Άγγλος επιθετικός κυνηγά το ιστορικό ρεκόρ των 41 γκολ σε μία σεζόν στην Bundesliga, το οποίο κατέχει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Παράλληλα, ισοφάρισε και το ρεκόρ της λίγκας με το δέκατο εύστοχο πέναλτι του.

Απόντες από το παιχνίδι με την Γκλάντμπαχ θα είναι επίσης οι αμυντικοί Χιρόκι Ίτο και Αλφόνσο Ντέιβις, με τη Μπάγερν να προετοιμάζεται για ένα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς την επόμενη εβδομάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αταλάντα στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Champions League.

Παρά το προβάδισμα των 11 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας (63 βαθμοί έναντι 52 της Ντόρτμουντ), ο Κομπανί τόνισε ότι τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη στη μάχη του τίτλου.

«Έχουμε ξαναβρεθεί με προβάδισμα 11 βαθμών και ξέρουμε πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει αυτό», είπε ο Βέλγος τεχνικός. «Εστιάζουμε μόνο στην απόδοσή μας και στις νίκες μας».

