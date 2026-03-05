Γ’ Εθνική: Το συναρπαστικό φινάλε και τα στατιστικά της πρώτης φάσης

Η κανονική περίοδος του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής ολοκληρώθηκε και προέκυψαν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία.

Συναρπαστικό ήταν το τέλος της κανονικής περιόδου της Γ’ Εθνικής για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Αναλυτικά ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν με το πέρας όλων των αγωνιστικών στους 6 ομίλους, με την ΕΠΟ να παρουσιάζει.

Στον 2o όμιλο, καθώς η ΑΕ Αλεξάνδρειας κέρδισε τη συμμετοχή στα πλέι οφ από τον Εορδαϊκό στο 90'+6' του μεταξύ τους αγώνα! Στην Πτολεμαΐδα, η γηπεδούχος ομάδα προηγείτο ως το 96' και ήταν αυτή στην εξάδα, αλλά ο αμυντικός Αντώνης Παπαναστασίου με κεφαλιά στην τελευταία φάση του αγώνα ισοφάρισε (1-1). Το πρώτο γκολ του παίκτη από την Αλεξανδρούπολη στην κατηγορία, έδωσε στην ομάδα της Ημαθίας το εισιτήριο για τα πλέι οφ. Μεγάλη «μάχη» αναμένεται στον 3ο όμιλο, στον οποίο τρεις ομάδες, Ελασσόνα, Άρης Φιλιατών και Τρίκαλα ισοβάθμησαν στην κορυφή.

Στατιστικά

- Σε σύνολο 816 αγώνων επιτεύχθηκαν 2026 γκολ. Μέσος όρος 2,48 γκολ ανά αγώνα.

- Οι γηπεδούχοι πέτυχαν 1171 γκολ και οι φιλοξενούμενοι 855 (συνυπολογίζονται τα 90 από τους μηδενισμούς Θεσπρωτού και Ρόδου). Τα «γκολ εντός γηπέδου» είναι 1936 σε 786 αγώνες που ολοκληρώθηκαν, με μέσο όρο 2,46 γκολ ανά αγώνα. Προσθέτοντας ένα ακόμα γκολ στον αγώνα Αναγέννηση Σχηματαρίου - Θεσπρωτός, που επιτεύχθηκε πριν διακοπεί το παιχνίδι, τα γκολ είναι 1937.



Αυτά μπήκαν με τους εξής τρόπους:

1304 με σουτ (67.32%)

327 με κεφαλιά (16.88%)

205 με πέναλτι (10.58%)

62 με φάουλ (3.20%)

37 με αυτογκόλ (1.91%)

2 με κόρνερ (0.10%)



Στους 816 αγώνες είχαμε:

Νίκες γηπεδούχων: 386 (47,3%)

Ισοπαλίες: 198 (24,26%)

Νίκες φιλοξενούμενων: 232 (28,43%)



Ρεκόρ

Περισσότερες νίκες: Πύργος (18)

Περισσότεροι βαθμοί: Πύργος (56)

Λιγότερες ήττες: Απόλλων Καλαμαριάς, Άρης Πετρούπολης, Εθνικός Πειραιά, Νέα Αρτάκη (1)

Καλύτερη επίθεση: Πανθρακικός (52)

Καλύτερη άμυνα: Απόλλων Καλαμαριάς (6)

Περισσότερες ισοπαλίες: Λαμία (12)



Συχνότητα σκορ

Εμφανίστηκαν 22 διαφορετικά σκορ και μόλις 1 στα 10 παιχνίδια δεν είχε γκολ.

173 φορές: 1-0

105 φορές: 2-0

94 φορές: 2-1

87 φορές: 1-1

80 φορές: 3-0 (οι 30 άνευ αγώνα)

78 φορές: 0-0

49 φορές: 3-1

28 φορές: 2-2

27 φορές: 4-0

25 φορές: 3-2

20 φορές: 4-1

13 φορές: 4-2

10 φορές: 5-0

7 φορές: 5-1 και 5-2

4 φορές: 3-3

3 φορές: 4-3

1 φορά: 5-4, 6-1, 7-0, 7-2, 8-0



Συμμετοχές

Αγωνίστηκαν συνολικά 2018 ποδοσφαιριστές με ένα 18χρονο να παίζει περισσότερους αγώνες από κάθε άλλον! Ο μέσος Γιώργος Ράιος (08.03.2008) της Αναγέννησης Σχηματαρίου έπαιξε σε 24 αγώνες. Άλλοι 13 έπαιξαν σε 23 αγώνες, όλοι βέβαια από τον Γ' όμιλο, που είχε 24 αγωνιστικές.



Σκόρερ

Συνολικά 695 ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν γκολ, οι 312 από αυτούς μία φορά.

Τρίτος πέρσι με 17 γκολ, ο Απόστολος Σαραντίδης πέτυχε φέτος 25 γκολ, οκτώ γκολ περισσότερα από τον δεύτερο! Ο 28χρονος Εβρίτης επιθετικός πέτυχε σε δύο σεζόν 42 γκολ για τον Πανθρακικό σε 49 αγώνες πρωταθλήματος.

1. Απόστολος Σαραντίδης (Πανθρακικός) 25

2. Σταύρος Αγγελής (Πανθουριακός) 17

3. Κοσμάς Γκέκας (Ξάνθη) 16

4. Έντγκαρ Βιγιάλμπα (Εθνικός Νέου Κεραμιδίου) 15

5. Ιάσων Παπαδημητρίου (Σαρακηνός) 15

6. Βαγγέλης Μακρής (Πύργος) 14

7. Κώστας Νικολόπουλος (Αστέρας Σταυρού) 14



- Από πέντε γκολ με κεφαλιά έχουν πετύχει ο Γκέκας, ο Βιγιάλμπα και ο Κώστας Ντίνος της Θύελλας Πάτρας. Ο τελευταίος μάλιστα έχει πετύχει έξι συνολικά.

- Σπεσιαλίστες των φάουλ με τρία γκολ ήταν ο Φλόρενς Κέρι της Ζακύνθου και ο Δημήτρης Κυρτέγος του Ερμή Εξοχής. Ο πρώτος μάλιστα αποχώρησε τον Ιανουάριο, ο δεύτερος διανύει το 39ο έτος της ηλικίας του!



Πέναλτι

- Ο Σαραντίδης εκτέλεσε 11 πέναλτι, περισσότερα από κάθε άλλον, και ευστόχησε σε εννέα από αυτά. Έχασε δύο, όσα και ο Λάζαρος Τζελίδης (Δόξα Δράμας) και Δημήτρης Γιουκούδης (Απόλλων Καλαμαριάς).

- Ο Φραντς Ιμεραλιλάι του Διαγόρα Ρόδου κέρδισε έξι πέναλτι σε 19 συμμετοχές! Ο Σαραντίδης κέρδισε πέντε.

- Τέσσερις τερματοφύλακες απέκρουσαν από δύο πέναλτι. Είναι ο Παύλος Θέμελης (Νέα Σελεύκεια), Γιώργος Νομικός (Αετός Οφρυνίου), Κλεομένης Θεολόγης (Αστέρας Καρδίτσας) και Πρόδρομος Μπλατσιώτης (Διαγόρας Ρόδου).



Πολυσκόρερ

Η τελευταία αγωνιστική επιφύλασσε δύο καρέ, όσα είχαμε σε όλη την υπόλοιπη σεζόν. Συνολικά είχαμε λοιπόν τέσσερα καρέ:

26.10.2015: Παντελής Νάστος (Πρόοδος Ρωγών - Θεσπρωτός 4-1)

11.01.2026: Όσκαρ Χιλ (Κόρινθος - Πανθουριακός 5-2)

01.03.2026: Σταύρος Αγγελής (Πανγυθεατικός - Πανθουριακος 0-5)

01.03.2026: Νίκος Κυπαρίσσης (Αστέρας Καρδίτσας - Ερμής Εξοχής 2-5)

Στη σεζόν είχαμε και 11 χατ τρικ, με τον Απόστολο Σαραντίδη να κάνει δύο.



Μικροί - μεγάλοι που έπαιξαν

Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ Δυτικού Θανάσης Τόλιος στο 20ό ματς της σεζόν ήταν 49 ετών, 2 μηνών και 24 ημερών (01.03.2026 Δόξα Δράμας - ΠΑΟΚ Δυτικού). Έχει πλέον το ρεκόρ όλων των εποχών στην κατηγορία.

Ακολουθεί ο Στέλιος Λιβέρης της Ζακύνθου, 41 ετών, 2 μηνών και 8 ημερών και ένας ξένος, ο Ιβοριανός Ζαν Ακασού του Αστέρα Σταυρού, 40 ετών, 3 μηνών και 17 ημερών.



Ο Παναγιώτης Κουτσουπιάς (18.10.2011) σε ηλικία 14 ετών, 3 μηνών και 2 ημερών χρειάστηκε να μπει τρεις φορές ως αλλαγή στον Πανγυθεατικό. Είναι ο μικρότερος σε ηλικία που αγωνίστηκε (18.01.2026 Μιλτιάδης - Πανγυθεατικός) και μάλιστα είναι τερματοφύλακας! Ακολούθησαν Βασίλης Κωνσταντίνου (Θεσπρωτός) 14 ετών, 4 μηνών και 13 ημερών, και ο Νίκος Κάσαρχος (Πανγυθεατικός) 14 ετών, 4 μηνών και 25 ημερών.



Μικροί - μεγάλοι που σκόραραν

Ο Αλέξανδρος Κόντος σκόραρε στις 25 Ιανουαρίου για τη Δόξα Δράμας σε ηλικία 39 ετών, 4 μηνών και 15 ημερών, 21 χρόνια μετά το ντεμπούτο του με την ομάδα! Ακολούθησαν ο Χουσεϊν Μουμίν (Πανθρακικός) 38 ετών, 10 μηνών και 3 ημερών και ο Δημήτρης Κυρτέγος (Ερμής Εξοχής) 38 ετών, 5 μηνών και 19 ημερών.



Δύο ποδοσφαιριστές πέτυχαν γκολ χωρίς να έχουν κλείσει τα 16 χρόνια τους! Ο Συμεών Σιμιτζής 15 ετών, 7 μηνών και 21 ημερών για τον Παγυθεατικό στις 14.12.2025 και ο Γιώργος Σκαπής 15 ετών, 8 μηνών και 17 ημερών του Ορέστη Ορεστιάδας στις 25.01.2026.



Γήπεδα

Συνολικά 88 διαφορετικά γήπεδα χρησιμοποιήθηκαν για τους αγώνες της σεζόν. Στο δημοτικό του Κιλκίς έγιναν οι περισσότεροι (22), αφού το χρησιμοποίησαν Κιλκισιακός και ΠΑΟΚ Κρηστώνης.



Διαιτητές

Συνολικά 184 διαιτητές διηύθυναν τους αγώνες της α’ φάσης με τον Παναγιώτη Ζυγά (Αιτωλοακαρνανία) και το Θόδωρο Κοντογιώργο (Λάρισα) να ορίζονται σε 10 αγώνες ο καθένας (περισσότερους από κάθε άλλον).