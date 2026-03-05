Ρομάνο: Στο στόχαστρο για βίντεο που προωθεί ανθρωπιστικές οργανώσεις του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μετά από ανάρτηση στην οποία προωθούσε το έργο μιας ΜΚΟ που συνδέεται με τον πρίγκιπα και διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ την Τρίτη (03/03) δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο παρουσίαζε το έργο της ανθρωπιστικής οργάνωσης «KSRelief». Η συγκεκριμένη ΜΚΟ συνδέεται με τη σαουδαραβική ηγεσία και δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο βίντεο γίνεται αναφορά στις δράσεις της οργάνωσης σε 12 χώρες, καθώς και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, οι πρωτοβουλίες της έχουν βοηθήσει περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Παράλληλα επισημαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας του ΟΗΕ για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η ανάρτηση αυτή προκάλεσε κύμα κριτικής τόσο από δημοσιογράφους όσο και από χρήστες των social media, κυρίως λόγω των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί διεθνώς κατά της σαουδαραβικής κυβέρνησης, μεταξύ άλλων και για την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.

Πολλοί σχολίασαν αρνητικά την επιλογή του Ρομάνο να προωθήσει την συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κατηγορώντας τον ότι λειτουργεί υπέρ της εικόνας της σαουδαραβικής ηγεσίας. Ανάμεσα στα σχόλια που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα ήταν και ιδιαίτερα αιχμηρές τοποθετήσεις από συναδέλφους του.

Την ίδια στιγμή, μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξέφρασαν επίσης επικριτικές απόψεις για τη δημοσίευση, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακή προβολή υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.

Η συζήτηση εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν, λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση του συγκεκριμένου βίντεο, ο Ρομάνο προχώρησε σε ανάρτηση στο «X» διαψεύδοντας δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος υποστήριξε ότι οι σχετικές πληροφορίες είναι λανθασμένες, σημειώνοντας πως ο Πορτογάλος επιθετικός παραμένει στη χώρα και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας στο προπονητικό κέντρο της Αλ Νασρ μετά από τραυματισμό στον τελευταίο αγώνα της ομάδας του.

Το περιστατικό άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα όρια ανάμεσα στη δημοσιογραφία, τις διαφημιστικές συνεργασίες και την πρόσβαση σε πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου οι σχέσεις με ισχυρούς ποδοσφαιρικούς οργανισμούς και επενδυτικά κεφάλαια παίζουν σημαντικό ρόλο.