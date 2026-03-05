ΠΑΟΚ από... ατσάλι: Πρωτοπόρος μέσα από το πιο εξοντωτικό πρόγραμμα!

Ο Δικέφαλος άφησε πίσω του μία από τις πιο απαιτητικές και εξοντωτικές περιόδους των τελευταίων ετών, κι όμως, βγήκε από αυτήν όχι απλώς ζωντανός, αλλά πρωτοπόρος. 16 αγώνες μέσα στο 2026 για τον ΠΑΟΚ, στους 14 ο Ολυμπιακός και μόλις 9 για την ΑΕΚ.

Μιλάμε για το 9ο μεσοβδόμαδο παιχνίδι του ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα.

Για την 5η συνεχόμενη εβδομάδα με τρία σερί ματς μέσα σε επτά ημέρες.

Ρυθμός που παραπέμπει σε... Premier League, όχι σε ελληνική πραγματικότητα. Ρυθμός που δοκιμάζει ρόστερ, προπονητή, ιατρικό επιτελείο, ψυχολογία και κυρίως αντοχές και όρια.

Οι ασπρόμαυροι έπαιζαν Κυριακή-Τετάρτη/Πέμπτη-Κυριακή, ξανά και ξανά. Με ελάχιστο χρόνο για προπόνηση, ουσιαστικά χωρίς τακτική προετοιμασία, με αποθεραπεία αντί για κανονικές προπονήσεις. Κάθε εβδομάδα ήταν ένας μικρός μαραθώνιος. Κάθε ματς έκρυβε παγίδες.

Κι όμως, μέσα σε αυτή την «τρέλα», ο ΠΑΟΚ όχι μόνο δεν «έσπασε», αλλά έδειξε χαρακτήρα. Ναι, στη Νέαπολη, όπως και σε άλλα παιχνίδια, βλέπε Λάρισα, ο Δικέφαλος δεν έθελξε αγωνιστικά, δεν έβγαλε ενέργεια, έμοιαζε πνευματικά «θολωμένος», κινούμενος με δεύτερη και τρίτη ταχύτητα. Ήταν λογικό, αναμενόμενο.

Και σε μία περίοδο που έχανε τον έναν παίκτη μετά τον άλλον. Ο δε Φλεβάρης αποδείχθηκε τρομακτικός. Όπως διαβάσατε στο σχετικό ρεπορτάζ του SDNA, ο ΠΑΟΚ κατέγραψε μία τρομακτική «επίδοση», καθώς στον πιο απαιτητικό μήνα της σεζόν ο Δικέφαλος είδε σε κάθε παιχνίδι του να χάνει και από έναν ποδοσφαιριστή. Σε διάστημα 21 ημερών, οι Θεσσαλονικείς μέτρησαν επτά απώλειες, την ώρα που έδιναν συνεχόμενα ντέρμπι σε Ελλάδα και ματς -πρόκληση στην Ευρώπη με περιορισμένες επιλογές, κυρίως μεσοεπιθετικά, εκεί όπου δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.

Από τις 23 Φλεβάρη και τη συγκεκριμένη καταγραφή των γεγονότων/απωλειών, ακολούθησαν δύο ακόμη τραυματισμοί για τους Θεσσαλονικείς μέχρι σήμερα που μιλάμε, αυτός του Τζόντζο Κένι στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης και του Γιώργου Γιακουμάκη μόλις εχθές (5/3) στη Νέαπολη, με τους δύο ποδοσφαιριστές να βγαίνουν νοκ άουτ. Κένι και Γιακουμάκης προστέθηκαν στη λίστα των απόντων με τους Τάισον, Μεϊτέ, Πέλκα, Ντεσπόντοφ, Παβλένκα ενώ πρόσφατα βγήκε από αυτήν ο Ντέγιαν Λόβρεν...

Όλο αυτό το διάστημα, η διαχείριση ενέργειας έγινε εξίσου σημαντική με τη διαχείριση του σκορ. Υπήρξαν παιχνίδια που έπρεπε να «καθαρίσουν» νωρίς, άλλα που απαιτούσαν υπομονή, άλλα που κρίθηκαν στο όριο. Σε όλα, ο ΠΑΟΚ πάλεψε. Ακόμη και στην Ισπανία, απέναντι στη Θέλτα, ψάχνοντας το colpo grosso με... μισή ομάδα.

Ανοίγει μία μικρή παρένθεση, παρακολουθείστε παρακάτω το πώς αποτύπωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου όλο αυτό το διάστημα που δοκίμασε ακριβώς τις αντοχές του ΠΑΟΚ:

16 αγώνες ο ΠΑΟΚ μέσα στο 2026, 14 ο Ολυμπιακός και... 9 η ΑΕΚ

Πάμε να δούμε στους πίνακες που ακολουθούν τα παιχνίδια που έδωσαν οι τρεις διεκδικητές του τίτλου, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός από την έναρξη του 2026.

Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου μέσα σε αυτό το διάστημα των δύο και πλέον μηνών κλήθηκε να διαχειριστεί ένα εξαντλητικό πρόγραμμα, δίνοντας συνολικά 16 (!) αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός ακολούθησε σε ρυθμό… υπερφόρτωσης, με επίσης απαιτητικό καλεντάρι, αλλά με δύο παιχνίδια λιγότερα, 14 στο σύνολο. Στον αντίποδα, η ΑΕΚ είχε αισθητά πιο «ελαφρύ» πρόγραμμα, καθώς περιορίστηκε σε μόλις εννέα αναμετρήσεις στο ίδιο χρονικό διάστημα.

ΠΑΟΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΤΣ ΣΚΟΡ 6/1 ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-1 (5-4 πέναλτι) 10/1 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ 0-3 14/1 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 18/1 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0 22/1 ΠΑΟΚ - Μπέτις 2-0 29/1 Λυών - ΠΑΟΚ 4-2 1/2 ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 4-1 4/2 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 0-1 8/2 Άρης - ΠΑΟΚ 0-0 11/2 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-0 15/2 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0 19/2 ΠΑΟΚ - Θέλτα 1-2 22/2 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1 26/2 Θέλτα - ΠΑΟΚ 1-0 1/3 ΠΑΟΚ - Αστέρας 2-0 4/3 Κηφισιά - ΠΑΟΚ 1-4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3/1 Ολυμπιακός - ΟΦΗ 3-0 (Σούπερ Καπ, παράταση) 10/1 Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2 14/1 Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2 20/1 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 2-0 24/1 Ολυμπιακός - Βόλος 1-0 28/1 Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2 1/2 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 4/2 Αστέρας - Ολυμπιακός 0-3 8/2 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1 14/2 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 0-0 18/2 Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2 21/2 Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0 24/2 Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός 0-0 1/3 Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ 11/1 Άρης - ΑΕΚ 1-1 14/1 ΑΕΚ - ΟΦΗ 0-1 18/1 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0 24/1 Αστέρας - ΑΕΚ 0-1 1/2 ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1 8/2 Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4 15/2 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0 22/2 ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0 1/3 Βόλος - ΑΕΚ 2-2

Σε τέτοιες φάσεις της σεζόν χτίζεται η ταυτότητα μιας ομάδας. Όχι στα εύκολα, αλλά όταν το σώμα βαραίνει και το πρόγραμμα δεν συγχωρεί. Εκεί όπου φαίνεται αν ένα σύνολο έχει χαρακτήρα, προπονητή ή απλώς καλή ενδεκάδα. Η περίοδος αυτή δεν ήταν απλώς απαιτητική. Ήταν οριακή για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που παραμένει στα... κόκκινα ενόψει Ολυμπιακού αλλά έδειξε ανθεκτικός σε ένα σερί «εξάντλησης» και συνεχίζει!