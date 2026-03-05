Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο γυναικών με ΠΑΟΚ-ΑΕΚ στα ημιτελικά

Η κλήρωση είχε... κέφια στο Κύπελλο ποδοσφαίρου γυναικών, με τα ζευγάρια που προέκυψαν να είναι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης - Αγία Παρασκευή.

Ντέρμπι Δικεφάλων και πρόωρος τελικός προέκυψε στα ημιτελικά του Κυπέλλου του ποδοσφαίρου γυναικών, καθώς οι δύο καλύτερες ομάδες της φετινής χρονιάς, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα μονομαχήσουν για μία θέση στον τελικό.

Το έτερο ζευγάρι θα αποτελείται από τους Αστέρα Τρίπολης και Αγία Παρασκευή, ύστερα από την κλήρωση που διενεργήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.

Στην κλήρωση που παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι των τεσσάρων ομάδων, χαιρετισμό απηύθυναν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτης Καρράς και ο Αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών, Αντώνης Κιουρεξίδης.

Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από την προκήρυξη στα ημιτελικά οι αγώνες είναι διπλοί και σε περίπτωση ισοπαλίας στο συνολικό σκορ, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι, χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.