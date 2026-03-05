Σκληρή κριτική Σκόουλς σε Κάρικ: «Κακή η εικόνα της Γιουνάιτεντ»

Ο Πολ Σκόουλς δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εμφάνιση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην ήττα με 2-1 από τη Νιούκαστλ, ασκώντας έντονη κριτική στον Μάικλ Κάρικ, με τον οποίο μάλιστα υπήρξαν συμπαίκτες στο παρελθόν.

Παρά το γεγονός ότι η Γιουνάιτεντ έδειξε σημάδια βελτίωσης μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Κάρικ, ο Σκόουλς υποστήριξε πως η ομάδα δεν παρουσιάζει καλή εικόνα στα τελευταία παιχνίδια.

Σε ανάρτηση που έκανε –και στη συνέχεια διέγραψε– ο παλαίμαχος μέσος τόνισε ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν πολύ κακοί στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια τους, σχολιάζοντας με δόση ειρωνείας πως ο Κάρικ μάλλον «έχει κάτι ιδιαίτερο» για να καταφέρνει να παίρνει αποτελέσματα με τέτοιες εμφανίσεις. Παράλληλα, στάθηκε θετικά στην παρουσία του Τοναλί με τη φανέλα της Νιούκαστλ.

Η ήττα στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» διατήρησε τη Γιουνάιτεντ στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο η διαφορά από την έκτη Λίβερπουλ μειώθηκε στους τρεις βαθμούς. Παρότι είχαν προηγηθεί θετικά αποτελέσματα, με νίκες απέναντι σε Έβερτον και Κρίσταλ Πάλας και ισοπαλία με τη Γουέστ Χαμ, ο Σκόουλς θεωρεί ότι οι εμφανίσεις της ομάδας δεν είναι πειστικές.

Ο Κάρικ έχει λάβει αρκετά θετικά σχόλια για το κλίμα που κατάφερε να αλλάξει μετά την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει την ομάδα. Με έξι νίκες στα πρώτα οκτώ παιχνίδια, την επιστροφή του Μέινού, τη βελτίωση του Σέσκο και μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το Champions League, ο Άγγλος τεχνικός δείχνει να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών.

Ωστόσο, ο Σκόουλς παραμένει επιφυλακτικός σχετικά με το ενδεχόμενο να παραμείνει μόνιμα στον πάγκο. Μάλιστα, έχει προτείνει τον Κάρλο Αντσελότι ως ιδανική επιλογή, θεωρώντας πως η Γιουνάιτεντ χρειάζεται έναν προπονητή με μεγάλη εμπειρία και ισχυρή προσωπικότητα.

Από την πλευρά του, ο Κάρικ έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επηρεάζεται από τα σχόλια των παλαιμάχων, επισημαίνοντας ότι η προσοχή του είναι στραμμένη αποκλειστικά στη δουλειά και στην εξέλιξη της ομάδας.