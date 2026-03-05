Ξέσπασε ο Μπερνάρντο Σίλβα για τη διαιτησία μετά το 2-2 της Σίτι με τη Φόρεστ (vid)

Έντονα παράπονα για τη διαιτησία εξέφρασε ο Μπερνάρντο Σίλβα μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ (2-2) στο «Έτιχαντ», αποτέλεσμα που κόστισε πολύτιμους βαθμούς στους «πολίτες» στη μάχη της Premier League.

Η Σίτι προηγήθηκε δύο φορές στην αναμέτρηση, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επιστρέψουν ισάριθμες φορές στο σκορ και τελικά να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Η μεγαλύτερη συζήτηση προέκυψε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ φάνηκε να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR δεν υπέδειξαν πέναλτι, απόφαση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους.

Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, απέφυγε να σχολιάσει τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης. Αντίθετα, ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν έκρυψε την ενόχλησή του στο flash interview.

Ο Πορτογάλος μέσος υποστήριξε ότι οι οριακές φάσεις καταλήγουν συχνά εις βάρος της ομάδας του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αποφάσεις των διαιτητών.

Όπως τόνισε, πρόκειται για κάτι που τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του έχουν πλέον συνηθίσει, αποδίδοντας ουσιαστικά μέρος της απώλειας βαθμών στη διαιτητική αντιμετώπιση που είχε η Σίτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι.