Ξέσπασε ο Μπερνάρντο Σίλβα για τη διαιτησία μετά το 2-2 της Σίτι με τη Φόρεστ (vid)

Η Σίτι προηγήθηκε δύο φορές στην αναμέτρηση, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να επιστρέψουν ισάριθμες φορές στο σκορ και τελικά να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Η μεγαλύτερη συζήτηση προέκυψε στις καθυστερήσεις του αγώνα, όταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ φάνηκε να ανατρέπεται μέσα στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, τόσο ο διαιτητής όσο και το VAR δεν υπέδειξαν πέναλτι, απόφαση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους.
Ο προπονητής της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, απέφυγε να σχολιάσει τη διαιτησία μετά το τέλος της αναμέτρησης. Αντίθετα, ο Μπερνάρντο Σίλβα δεν έκρυψε την ενόχλησή του στο flash interview.
Ο Πορτογάλος μέσος υποστήριξε ότι οι οριακές φάσεις καταλήγουν συχνά εις βάρος της ομάδας του, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις αποφάσεις των διαιτητών.
Όπως τόνισε, πρόκειται για κάτι που τόσο ο ίδιος όσο και οι συμπαίκτες του έχουν πλέον συνηθίσει, αποδίδοντας ουσιαστικά μέρος της απώλειας βαθμών στη διαιτητική αντιμετώπιση που είχε η Σίτι στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
“All the 50-50s have gone against us!”— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 4, 2026
Bernardo Silva expresses his frustrations with the decisions after sharing the points with Nottingham Forest 🗣️@Sports_EmmaD 🎙️
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