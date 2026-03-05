Το συγκινητικό μήνυμα του Ταρέμι: «Κανένα παιδί θύμα του πολέμου, ούτε στο Ιράν, ούτε πουθενά» (pic)

Ο Μεχντί Ταρέμι αναφέρθηκε με ανάρτησή του στη φρίκη του πολέμου.

Το μυαλό του Μεχντί Ταρέμι δεν μπορεί να μην βρίσκεται στο Ιράν και τη φρίκη που βιώνει η χώρα του σε αυτή την πολεμική κρίση με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ο 33χρονος επιθετικός παραμένει συγκεντρωμένος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, ωστόσο τον απασχολεί έντονα η κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν, όπου βρίσκεται η οικογένειά του.

Με μία ανάρτηση στο Instagram έστειλε το δικό του αντιπολεμικό μήνυμα. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι θύμα του πολέμου. Ούτε στο Ιράν. Ούτε πουθενά. Είναι αθώα και αξίζουν την ειρήνη», έγραψε ο 33χρονος διεθνής επιθετικός.