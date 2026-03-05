ΠΑΟΚ: Το βραβείο στα χέρια του... παππού Τάισον (pic)

Ο «παππούς» Τάισον σκόραρε απέναντι στον ΟΦΗ, ψηφίστηκε από το κοινό ως το καλύτερο γκολ της 17ης αγωνιστικής και παρέλαβε το βραβείο του.

Είχε πρόγραμμα. Ο Βραζιλιάνος... έφηβος σπάει κοντέρ και ηλικιακά όρια, σκοράρει ασταμάτητα και παραλαμβάνει το ένα βραβείο μετά το άλλο.

Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Best Goal 17ης αγωνιστικής για το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον ΟΦΗ, με ένα τεράστιο... χαμόγελο.

