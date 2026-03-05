ΠΑΟΚ: Το βραβείο στα χέρια του... παππού Τάισον (pic)

Είχε πρόγραμμα. Ο Βραζιλιάνος... έφηβος σπάει κοντέρ και ηλικιακά όρια, σκοράρει ασταμάτητα και παραλαμβάνει το ένα βραβείο μετά το άλλο.
Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Best Goal 17ης αγωνιστικής για το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον ΟΦΗ, με ένα τεράστιο... χαμόγελο.
🏆 Βράβευση Τάισον-Stoiximan Best Goal 17ης αγωνιστικής.— Super League Greece (@Super_League_GR) March 5, 2026
ℹ️ Ο ποδοσφαιριστής του @PAOK_FC παρέλαβε το βραβείο Stoiximan Best Goal 17ης αγωνιστικής για το γκολ που είχε σημειώσει απέναντι στον ΟΦΗ.#slgr #StoiximanSuperLeague #BestGoal #Taison #Stoiximan pic.twitter.com/srn4WCA5TT