Προπονητής Μπράιτον: «Η Άρσεναλ φτιάχνει τους δικούς της κανόνες»!

Σφοδρή κριτική στην Άρσεναλ άσκησε ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιρτσελερ, μετά την εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 1-0, κατηγορώντας τους «κανονιέρηδες» ότι «φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες» στο παιχνίδι.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπουκάγιο Σάκα στο 9ο λεπτό, χαρίζοντας μια πολύτιμη νίκη στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα, η οποία αύξησε τη διαφορά της στους επτά βαθμούς στην κορυφή της Premier League, μετά την ισοπαλία 2-2 της Μάντσεστερ Σίτι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παρά την υπεροχή της για μεγάλα διαστήματα του αγώνα, η Μπράιτον δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, με την Άρσεναλ να διαχειρίζεται το προβάδισμά της μέχρι το τέλος.

Ο Χίρτσελερ υποστήριξε ότι η ομάδα του ήταν η μόνη που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, αφήνοντας αιχμές για καθυστερήσεις από τους φιλοξενούμενους.

«Υπήρχε μόνο μία ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο και γι’ αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου», δήλωσε ο Γερμανός τεχνικός. «Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να κερδίζεις. Αν κατακτήσουν την Premier League, κανείς δεν θα ρωτήσει πώς το πέτυχαν. Αλλά όταν επιτρέπονται όλα, τότε κάποιοι φτιάχνουν τους δικούς τους κανόνες. Αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι η Άρσεναλ κάνει ό,τι θέλει».

Ο προπονητής της Μπράιτον επέκρινε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, κατηγορώντας τον ότι έπεσε στο έδαφος «τρεις φορές» για καθυστέρηση.

Από την πλευρά του, ο Μίκελ Αρτέτα απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση. «Τι έκπληξη... Αν γυρίσετε πίσω σε προηγούμενα παιχνίδια θα βρείτε πολλά παρόμοια σχόλια. Εγώ αγαπώ τους παίκτες μου και τον τρόπο που αγωνίζονται», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός.