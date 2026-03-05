ΠΑΟΚ: Το εντυπωσιακό 93% του Γερεμέγιεφ και η «συμμετοχή» ανά 64 λεπτά!

Ο χρόνος, και κυρίως η αποτελεσματικότητα, είναι ο πιο δίκαιος κριτής. Και αυτό ισχύει ακριβώς στην υπόθεση... Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ. Η «επιστροφή» του 93% μετά από τέσσερα χρόνια.

Η μεταγραφή του δεν συνοδεύτηκε από ενθουσιασμό. Στην Τούμπα δεν ακούστηκαν «τυμπανοκρουσίες», ούτε καλλιεργήθηκε κλίμα ευφορίας. Κάθε άλλο. Υπήρξαν ερωτήματα, επιφυλάξεις, ακόμη και αμφισβήτηση. Ο πρώτος που στάθηκε δημόσια απέναντι σε αυτό το κλίμα ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Από την πρώτη του συνέντευξη Τύπου φρόντισε να χαμηλώσει τους τόνους και να ξεκαθαρίσει τον ρόλο του παίκτη στο πλάνο του.

«Είναι πολύ χρήσιμος παίκτης, να έρθει τώρα, να προσαρμοστεί, ένας υποτιμημένος παίκτης που έρχεται από την Ελλάδα. Δημιουργούσε πολλά προβλήματα στους αντιπάλους όσο έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Είτε παίζει ένα λεπτό είτε από την αρχή, παλεύει για την ομάδα και έχει το μαχητικό πνεύμα που θέλουμε. Είμαι αισιόδοξος πως θα δώσει τα ίδια με τον Γιακουμάκη, όταν στην αρχή ήταν κάποιοι απογοητευμένοι στην άφιξή του και τώρα τον χειροκροτούν».

Ο Γερεμέγιεφ σκοράρει ή πασάρει ανά 64 λεπτά με τον ΠΑΟΚ

Στη Νίκαια, ο Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ επιστρατεύτηκε από νωρίς. Στο 23ο λεπτό πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, μετά τη νέα ατυχία που χτύπησε τον ΠΑΟΚ με τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη, καλούμενος να καλύψει άμεσα το κενό στην κορυφή της επίθεσης. Στα 67 λεπτά που αγωνίστηκε απέναντι στην Κηφισιά, αποδείχθηκε καταλυτικός. Πέτυχε δύο γκολ από την άσπρη βούλα, έφτασε τα τέσσερα συνολικά στη σεζόν, έχοντας ακόμη τρεις τελικές πάσες στο ενεργητικό του.

Σε 450 λεπτά συμμετοχής με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, έχει άμεση εμπλοκή σε γκολ (είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας) ανά 64 λεπτά παρουσίας στον αγωνιστικό χώρο. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που επιβεβαιώνουν πως στον φετινό ΠΑΟΚ κανείς δεν περισσεύει και όσοι περιμένουν την ευκαιρία τους, οφείλουν να είναι έτοιμοι.

Η... χειρονομία Ραμίρες δείχνοντας πως περίμενε ο Γερεμέγιεφ να αλλάξει γωνία

Μετά τη δεύτερη εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σουηδού επιθετικού, επιλέγοντας και πάλι με προσποίηση να στείλει τη μπάλα στη δεξιά γωνία χαμηλά, ρίχνοντας τον κίπερ της Κηφισιάς από την άλλη, η κάμερα «συνέλαβε» τον Ραμίρες, να χαμογελά και να απευθύνεται στον Γερεμέγιεφ και να του λέει με χαρακτηριστικές κινήσεις πως: «περίμενα να αλλάξεις γωνία γι' αυτό έμεινα στην ίδια».

Επιστροφή στα πέναλτι μετά από 4 χρόνια με το εντυπωσιακό 93%

Ο ΠΑΟΚ έχει «πληγωθεί» αρκετές φορές φέτος από την άσπρη βούλα. Στη Νεάπολη, ήρθε η σειρά του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να πάρει την ευθύνη και να επιβεβαιώσει τη φήμη που τον συνοδεύει. Ένας παίκτης με άκρως θετικό ιστορικό σε εκτελέσεις πέναλτι, αφού στη Σουηδία με τη φανέλα της Χάκεν μετρούσε 12 εύστοχα και μόλις ένα άστοχο, απέναντι στη Σούντσβαλ, το οποίο είχε αποκρούσει ο τερματοφύλακας Όσκαρ Γιόνσον.

Το σερί όχι μόνο δεν «έσπασε», αλλά ενισχύθηκε απέναντι στην Κηφισιά. Με δύο ψύχραιμες εκτελέσεις έφτασε τα 14 εύστοχα πέναλτι σε σύνολο 15 προσπαθειών, διατηρώντας ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 93%. Όχι και άσχημα...

