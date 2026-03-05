Νότιγχαμ Φόρεστ: Υπό πίεση ο Εντου

Δυσαρέσκεια υπάρχει στη Νότιγχαμ Φόρεστ για τον Έντου Γκασπάρ, που ανέλαβε το καλοκαίρι το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προσέλαβε τον περασμένο Ιούλιο τον Βραζιλιάνο Εντου Γκασπάρ σε έναν διευρυμένο ρόλο διευθυντή ποδοσφαίρου του κλαμπ, όντας το απόλυτο «αφεντικό» στο ποδοσφαιρικό τμήμα της αγγλικής ομάδας, αλλά και σε όλες τις ομάδες που διοικεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Εντου άφησε την Αρσεναλ και πήγε στη Νότιγχαμ, φέρνοντας μαζί του μία τεράστια εμπειρία από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, τόσο ως πρώην ποδοσφαιριστής κορυφαίου επιπέδου όσο και ως ιδιαίτερα επιτυχημένο διοικητικό στέλεχος.

Από τη μετάβασή του σε διοικητικές θέσεις το 2011, έχει δουλέψει σε ανώτερες θέσεις στην Κορίνθιανς, στην εθνική Βραζιλίας και μετά στην Αρσεναλ. Ως Global Head of Football, ο Έντου θα έχει υπό την εποπτεία του όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο, όπως: στελέχωση του ρόστερ, απόδοση, στρατηγική ομάδας και ανάπτυξη παικτών.

Σύμφωνα πάντως με την αγγλική εφημερίδα «Telegraph» ο 47χρονος Βραζιλιάνος δεν έχει καταφέρει να πείσει με τη δουλειά του στη Νότιγχαμ και βρίσκεται υπό πίεση, με τη φημολογία να κάνει λόγο για απόλυση του στο τέλος της σεζόν.