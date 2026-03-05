Τριπλή ισοβαθμία: Τα κριτήρια και ποιος τερματίζει πρώτος στην κανονική διάρκεια

Το πάνω χέρι στην τριπλή ισοβαθμία με Ολυμπιακό και ΑΕΚ έχει ο ΠΑΟΚ και πηγαίνει με προβάδισμα στο ντέρμπι του Καραϊσκάκη.

Ο Δικέφαλος του Βορρά πέρασε αλώβητος από την Κηφισιά κι έπιασε στην κορυφή τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στους 53 βαθμούς.

Τη δεδομένη στιγμή βέβαια υπερτερεί στην τριπλή ισοβαθμία, καθώς υπολογίζονται οι βαθμοί που έχει μαζέψει κάθε ομάδα στα μεταξύ των τριών παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό και πήρε 4 βαθμούς με την ΑΕΚ, σύνολο 7. Έπεται ο Ολυμπιακός που έχει μαζέψει 4 βαθμούς από τα δύο ματς με την ΑΕΚ, ενώ η Ένωση μετράει μόλις 2 βαθμούς, από τις ισάριθμες ισοπαλίες με ΠΑΟΚ (εκτός) και Ολυμπιακό (εντός).

Όσο για τις πιθανές ισοβαθμίες στο φινάλε της σεζόν, αυτές θα κριθούν στα πλέι οφ, καθώς συνυπολογίζονται και τα παιχνίδια που θα δώσουν οι ομάδες στο μίνι πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις τους είναι πολύ κοντά και στη διαφορά τερμάτων, με τον ΠΑΟΚ στο +33, τον Ολυμπιακό στο +31 και την ΑΕΚ στο +28 και μάλιστα με παρόμοιες επιθέσεις σε επίθεση και άμυνα. Στο 48-15 οι Θεσσαλονικείς, 42-11 οι Πειραιώτες και 43-15 οι Κιτρινόμαυροι.

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας:

- το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

- τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

- οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.



