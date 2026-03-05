ΑΕΛ Novibet: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Η ΑΕΛ Novibet ενημέρωσε πως τα τα εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου (7/3, 18:00) με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena διατίθενται ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά:

Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα εισιτήρια της αναμέτρησης της 24ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League μεταξύ ΠΑΕ ΑΕΚ – ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet , που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου (18:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια στο γήπεδο Allwyn Arena, η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet γνωστοποιεί στους φιλάθλους της ότι η διάθεση γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου και το κόστος ανέρχεται στα 20€ και αφορά τη θύρα 48.

👉 Πατήστε εδώ για την αγορά εισιτηρίου

Σημαντική διευκρίνιση:

Η είσοδος στο γήπεδο θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της εφαρμογής Gov Wallet.

Έντυπα εισιτήρια δεν θα γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Super League.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το ψηφιακό εισιτήριο καθώς και για οδηγίες αναφορικά με την χρήση του ψηφιακού εισιτηρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε το https://tickets.gov.gr