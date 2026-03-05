Τα γκολ των BIG-4 στη Super League: Δεύτερη καλύτερη συγκομιδή της δεκαετίας (πίνακας)

Αναλυτικοί πίνακες με την "παραγωγή" Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού από τη σεζόν 2015-16 στην κανονική περίοδο.

Μια από τις περισσότερο παιγμένες «κασέτες» γκρίνιας για την ελληνική Super League είναι ότι δεν βλέπουμε πολλά γκολ. Οι ομάδες αρκούνται σε συμβατικές νίκες, δεν ψάχνουν το ποδοσφαιρικό θέαμα, ακόμα και οι αντίπαλοί τους που βρίσκονται πιο κάτω σε επίπεδο προσπαθούν μέσω της άμυνας να επιβιώσουν. Να καταστρέψουν, δηλαδή, αντί να δημιουργήσουν. Οι φετινοί αριθμοί, όμως, διαψεύδουν αυτή την εκτίμηση, τουλάχιστον όσον αφορά το BIG4.

Μια ματιά στη λίστα που ακολουθεί το κείμενο το αποδεικνύει. Παρουσιάζουμε τους μέσους όρους τερμάτων κάθε ομάδας από τις τέσσερις διεκδικήτριες του τίτλου από τη σεζόν 2015-16, που η ΑΕΚ επέστρεψε στα ποδοσφαιρικά σαλόνια μετά την περιπέτειά της. Και το κάνουμε τώρα, διότι χθες με τη διεξαγωγή των δύο εξ αναβολής αγώνων όλες οι ομάδες πια βρίσκονται στην ίδια αφετηρία ενόψει της τελικής ευθείας και των πλέι οφ, που θα κρίνουν εν τέλει και τον πρωταθλητή.

Τι δείχνει η λίστα; Ότι στη φετινή Super League οι ομάδες συνολικά έχουν την δεύτερη καλύτερη επίδοση σε αριθμό τερμάτων που σημειώνουν από όλες τις σεζόν που εξετάζουμε. Ο μέσος όρος των 7,43 τερμάτων ανά αγωνιστική που πετυχαίνουν οι τέσσερις (Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) υπολείπεται μόνο από την άκρως «χορταστική» σεζόν του 2023-24, όταν οι BIG4 σκόραραν τον εξωπραγματικό (για τα ιστορικά επιθετικά δεδομένα της Ελλάδας) αριθμό των 9,46 γκολ ανά αγωνιστική.

Οι ομάδες, μάλιστα, που διεκδικούν τον τίτλο σκοράρουν κατά μέσο όρο σχεδόν ένα γκολ περισσότερο ανά αγωνιστική σε σχέση με την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Και φυσικά μπορούν να βελτιώσουν αυτή την παραγωγή τους, καθώς υπολείπονται ακόμα τρεις αγωνιστικές για το τέλος της κανονικής περιόδου της Super League και υπάρχει μόνο ένα ντέρμπι μεταξύ τους ακόμα, αυτό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Σε μία σεζόν, λοιπόν, που όλοι λίγο-πολύ έχουν τα ζητήματά τους, υπάρχει αυτή η παραγωγή. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός έχασαν βασικούς επιθετικούς του παίκτες για καιρό, η ΑΕΚ πορεύτηκε επί μακρόν ειδικά στην αρχή με τη λογική της εξασφάλισης της νίκης έστω και με ένα γκολ, ο Ολυμπιακός έχασε τον Ελ Κααμπί για περισσότερο καιρό απ’ όσο υπολόγιζε, όμως η παραγωγή εμφανίζεται αισθητά αυξημένη σε σχέση με την περασμένη δεκαετία.