ΠΑΟΚ: Ο Ιβανούσετς που «συμπλήρωσε» και αυτοί που είναι στο... όριο ενόψει Ολυμπιακού

Τρίτη κίτρινη κάρτα για τον Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος θα απουσιάσει σε ένα από τα επόμενα τρία ματς του ΠΑΟΚ - Ποιοι παραμένουν στο... όριο ενόψει Ολυμπιακού.

Λίγα δευτερόλεπτα αφού εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο, ο Κροάτης εξτρέμ αντίκρισε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά, φτάνοντας στις τρεις κίτρινες στη φετινή Super League.

Ως εκ τούτου, θα απουσιάσει σε ένα από τα τελευταία τρία παιχνίδια της κανονικής διάρκειας, μπαίνοντας «καθαρός» στα πλέι οφ, με τον Δικέφαλο να αντιμετωπίζει κατά σειρά Ολυμπιακό (εκτός), Λεβαδειακό (εντός) και Βόλο (εκτός), με τα δύο τελευταία να φαντάζουν τα πιθανότερα σενάρια.

Υπενθυμίζεται πώς στο... όριο ενόψει Ολυμπιακού, βρίσκονται οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Μαντί Καμαρά, Γιώργος Γιακουμάκης, Αλεσάντρο Μπιάνκο, Τάισον και Χρήστος Ζαφείρης.

Ο «κίνδυνος» για τον ΠΑΟΚ, αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες των πλέι οφ πρωταθλήματος, είναι οι παραπάνω παίκτες να δεχτούν την τρίτη τους κάρτα στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στο Πανθεσσαλικό, καθώς σε αυτή την περίπτωση θα χάσουν αυτόματα την πρεμιέρα των πλέι οφ.