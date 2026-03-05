Άρσεναλ: Αήττητη σε 12 σερί ματς εκτός έδρας

Η Άρσεναλ είναι αποτελεσματική και εκτός έδρας, τρέχοντας ένα σερί 12 αγώνων χωρίς ήττα.

Νικηφόρα πέρασε χθες από το Μπράιτον η Άρσεναλ, επικρατώντας 1-0 των «γλάρων», εκμεταλλευόμενη και την γκέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο Νότιγχαμ. Οι «κανονιέρηδες» έφτασαν τα 12 παιχνίδια εκτός έδρας αήττητοι, μετρώντας 9 νίκες και 3 ισοπαλίες.

Η τελευταία ήττα τους εκτός έδρας ήταν στις 6 Δεκεμβρίου, στο «Βίλα Παρκ». Τα 12 ματς χωρίς ήττα μακριά από το Emirates, είναι το μεγαλύτερο σερί επί των ημερών του Μικέλ Αρτέτα.

Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου στοχεύει φέτος στην κατάκτηση της Premier League και ελπίζει στις τελευταίες 9 αγωνιστικές να συνεχίσει την καλή πορεία της και να μην σκοντάψει πάλι, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια όταν πλησιάζει στον στόχο.

