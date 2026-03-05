Επίσημα στη Φλαμένγκο ο Ζαρντίμ - Ξεκινά με τελικό κόντρα στη Φλουμινένσε

Ο διάδοχος του Φιλίπε Λουίς στον πάγκο της Φλαμένγκο είναι και επίσημα ο Λεονάρντο Ζαρντίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027 και έπιασε αμέσως δουλειά, δίνοντας το παρών στην προπόνηση της Τετάρτης.
Στον πρώτο αγώνα του ο Ζαρντίμ ως προπονητής της Φλαμένγκο θα διεκδικήσει τίτλο, καθώς είναι ο τελικός του πρωταθλήματος πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο την Κυριακήμ εναντίον της Φλουμινένσε.
Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ προπόνησε την Κρουζέιρο την περασμένη σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του Μπέλο Οριζόντε στην 3η θέση του Ππρωταθλήματος Βραζιλίας.
#Bem-vindo ao Flamengo, Leonardo Jardim.— Flamengo (@Flamengo) March 4, 2026
O treinador assinou contrato nesta quarta-feira (4), com vínculo até dezembro de 2027, e já comandou a atividade no CT George Helal.
Chega acompanhado dos auxiliares António Vieira, José Barros e Diogo Dias.
🎙️ Apresentação à imprensa:… pic.twitter.com/u5zBs8usGy