Επίσημα στη Φλαμένγκο ο Ζαρντίμ - Ξεκινά με τελικό κόντρα στη Φλουμινένσε

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ είναι ο νέος προπονητής της Φλαμένγκο, υπογράφοντας συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ο διάδοχος του Φιλίπε Λουίς στον πάγκο της Φλαμένγκο είναι και επίσημα ο Λεονάρντο Ζαρντίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2027 και έπιασε αμέσως δουλειά, δίνοντας το παρών στην προπόνηση της Τετάρτης.

Στον πρώτο αγώνα του ο Ζαρντίμ ως προπονητής της Φλαμένγκο θα διεκδικήσει τίτλο, καθώς είναι ο τελικός του πρωταθλήματος πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο την Κυριακήμ εναντίον της Φλουμινένσε.

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ προπόνησε την Κρουζέιρο την περασμένη σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του Μπέλο Οριζόντε στην 3η θέση του Ππρωταθλήματος Βραζιλίας.