Το ποδοσφαιρικό ασχημόπαπο, γίνεται κύκνος

Με τόσες απουσίες, προβλήματα εν μέσω αγώνων, συνεχόμενα ματς τεράστιων απαιτήσεων και το Τριφύλλι γίνεται ολοένα και καλύτερο. Trust the process. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Δεν έχει περάσει ούτε μήνας. Από τη στιγμή που ήμασταν στη θέση του… διαλύστε τα όλα και πάμε απ’ την αρχή. Να φύγει ο Μπενίτεθ και να έρθει κάποιος άλλος. Τα πάντα κρέμονταν σε μια κλωστή. Ένα αποτέλεσμα. Δοκάρι και μέσα μάγκας, δοκάρι και έξω κάτι άλλο. Παναθηναϊκός σε κρίση, σε πανικό, σε μόνιμο τρέμουλο.

Αυτά στο ματς με την ΑΕΛ. Δεν συζητούσε κανείς για το αν η σεζόν μπορεί να έχει αντίκρισμα. Έστω μέσα στην καταστροφή της. Κάτι που ανθίζει μέσα στις στάχτες για να δώσει μια ελπίδα. Την ίδια ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ μιλούσε για το πλάνο. Δύσκολο, χρονοβόρο, επίπονο για ανθρώπους που έχουν κάθε δίκιο να μην διαθέτουν άλλη υπομονή. Όμως άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Ο… Θεός του ποδοσφαίρου είναι σα να ήθελε να παρέμβει. Να πει «trust the process». Γιατί μόνο μέσω της διαδρομής αυτής, κάτι καλό θα βγει. Φτάσαμε λοιπόν η χαμένη θέση στα πλέι οφ, να απέχει μια νίκη την Κυριακή από το «κλείδωμα». Η σίγουρη αποτυχία με την Βικτόρια Πλζεν, έγινε συνθήματα για το τι πρέπει να κάνει το Τριφύλλι στην Μπέτις.

Για την αντοχή, την ανταπόκριση, την αποφασιστικότητα, ο Παναθηναϊκός των τελευταίων εβδομάδων σε κάνει να του βγάλεις το καπέλο. Χωρίς αστερίσκους το λέμε, γιατί καταντά κουραστικό να πρέπει συνεχώς να εξηγούν οι πάντες πως δεν θεωρούν επιτυχία την τέταρτη θέση, ή πως δεν είναι επίτευξη στόχου αν μπεις στα πλέι οφ. Το μπράβο πάει στα ξεκάθαρα δείγματα πως ο Παναθηναϊκός γίνεται ομάδα. Η οποία εξελίσσεται, βελτιώνεται, κερδίζει αυτοπεποίθηση, βάζει διαρκώς παίκτες στην εξίσωση και αποκτά σταθερότητα.

Ένα σύνολο με τόσα προβλήματα. Κοιτάμε πλέον τους παίκτες που είναι εκτός και θυμόμαστε πως έχει κι αυτόν κι εκείνον ο Παναθηναϊκός. Ποδοσφαιριστές που θα ήταν βασικοί, όχι απλά οι τελευταίοι στο rotation. Όσοι μένουν να αγωνίζονται, είναι λογικό να είναι «σκασμένοι» αν παίζουν συνέχεια. Οπότε γίνεται διαχείριση. Ποτέ δεν είχε αυτή η ομάδα το δικαίωμα να παίξει δύο ματς σερί με ίδια ενδεκάδα. Γιατί θα «έκαιγε» τους ποδοσφαιριστές.

Κόντρα στον ΟΦΗ ο Παναθηναϊκός έκανε ίσως το καλύτερό του ματς στη σεζόν. Γιατί αυτή τη φορά άρεσε και ποδοσφαιρικά. Δεν ήταν μόνο τακτική συνέπεια και πάθος όπως σε προηγούμενα ματς. Σπουδαία και σημαντικά αυτά, μην παρεξηγηθούμε. Απλά τώρα μπήκε και το κερασάκι με το θέαμα. Στο μεταξύ αν έλεγε κανείς πριν ένα μήνα πως αυτό θα συμβεί με τη συγκεκριμένη ενδεκάδα, μάλλον θα γελούσαν μαζί του.

Όσο περισσότερο ισχυροποιείται ο Παναθηναϊκός ως ομάδα, όσο περισσότερο οι παίκτες του μπαίνουν στο αγωνιστικό καλούπι του προπονητή, τόσο καλύτερα γίνονται όλα. Ακόμη σπουδαιότερο πως τόσο καλύτεροι φαίνονται οι περισσότεροι. Ο Σάντσες είναι ο ίδιος που κανείς δεν τον εμπιστευόταν. Με τη σωστή διαχείριση όμως, είναι ο ποιοτικότερος χαφ στην Ελλάδα. Αν δεν είχε τα μυϊκά θέματα, θα είχε προπονητή τον Λουίς Ενρίκε και όχι τον Μπενίτεθ.

Ο Μπακασέτας δεν είναι πλέον ο… αργός που δεν κάνει τίποτα άλλο απ’ το να προσπαθεί να σουτάρει. Ο Ταμπόρδα δεν είναι αργός και τίποτα περισσότερο. Οι πάντες φαίνονται καλύτεροι. «Κουμπώνουν» στο αγωνιστικό πλάνο. Γιατί να παίξει κάποιος τυχαία τέτοιο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Είναι θέμα ποιότητας, αλλά την ίδια ποιότητα είχαν όλοι αυτοί και πριν ένα μήνα, πριν δύο μήνες.

Ένα παραπάνω μπράβο αξίζει στον Μπενίτεθ για τη διαχείριση του ρόστερ. Οι περίφημοι «πειραματισμοί» που λέγαμε, μέχρι να καθίσει η… σκόνη στην ομάδα. Η οποία έζησε 8 μήνες μεταγραφική περίοδο και τρεις αλλαγές προπονητών. Άρα ήταν λογικό να μοιάζει με χαμένη στο διάστημα.

Το εντυπωσιακό είναι πως βλέπεις κάτι «φρέσκο». Ένα ασχημόπαπο που γίνεται κύκνος ποδοσφαιρικά. Και δεν βάζουν καν στην κουβέντα την πρόκριση στην Ευρώπη, ή την είσοδο στις θέσεις των πλέι οφ. Ξερά ποδοσφαιρικά. Νοοτροπία, διάθεση, αυτοπεποίθηση, ενέργεια, δυναμισμό. Στοιχεία που θα γελούσαμε ακόμη κι αν τα σκεφτόμασταν, όχι καιρό πριν. Μέσα σε αυτή τη σεζόν.

Οι αγώνες προχωρούν, έρχονται κρίσιμες αναμετρήσεις. Τώρα που η ομάδα έβγαλε τη… θηλιά απ’ το λαιμό της, άντεξε στην πίεση, έχει το δικαίωμα να κοιτά πιο αισιόδοξα το μέλλον. Ενός συνόλου που δεν έχει βάλει ακόμη τον Γιάγκουσιτς στην εξίσωση, ενώ περιμένει και σπουδαίες επιστροφές. Τσιριβέγια, Ντέσερς, Πάλμερ-Μπράουν…

Εμπιστοσύνη είναι η μαγική λέξη. Εμπιστοσύνη σε αυτό που «χτίζεται». Ακόμη είναι στην αρχή του. Απλά χαίρονται οι Παναθηναϊκοί γιατί διαπιστώνουν σιγά-σιγά να εμφανίζεται μια σταθερότητα, κάτι ομορφότερο στο μάτι και ατομικά στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα απ’ την ομάδα.

Υ.Γ. Που να μπορούσε αυτή η ομάδα να πιέσει και σαν την Κηφισιά τι θα έκανε…

Υ.Γ.1: Ο Μπενίτεθ χωρίς να ρωτηθεί, αναφέρθηκε δύο φορές στην ατμόσφαιρα. Είχε άλλη αύρα η Λεωφόρος. Τα τέσσερα γκολ δεν μετράνε μία μπροστά στο συγκεκριμένο στοιχείο, αρκεί να το κρατήσει ο Παναθηναϊκός.

Υ.Γ.2: Στην Λιβαδειά το ένα γκολ θα το βάλει ο κόσμος…