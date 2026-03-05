H Μπράιτον «έδεσε» τον Γουέλμπεκ για ακόμη μια σεζόν

Ο Άγγλος επιθετικός θα συνεχίσει να φοράει την φανέλα των «γλάρων», καθώς η ομάδα της Μπράιτον ανακοίνωσε την παραμονή του έως τον Ιούνιο του 2027.

Η διοίκηση της Μπράιτον ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ντάνι Γουέλμπεκ. O 35χρονος Αγγλος φορ υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας έως τον Ιούνιο του 2027, καθώς ενεργοποιήθηκε η οψιόν επέκτασης στη διετή συμφωνία του με τη διοίκηση το καλοκαίρι του 2024.

Ο Γουέλμπεκ διανύει την έκτη σεζόν του στο ρόστερ των «γλάρων» και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο έμπειρος επιθετικός, που είναι στο Μπράιτον από το 2020, όταν αποκτήθηκε από τη Γουόρφορντ, τη φετινή σεζόν έχει στο ενεργητικό του 11 γκολ και μια ασίστ σε 30 αγώνες.