Η Λίβερπουλ δέχθηκε προτάσεις από Γιουβέντους και Ίντερ για τον Άλισον

Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας έχει τραβήξει τα βλέμματα επάνω του καθώς όπως μεταδίδεται, η Λίβερπουλ σκοπεύει να τον παραχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι, σε μια εκ των Γιουβέντους ή Ίντερ.

Η Λίβερπουλ σκέφτεται να παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι τον Αλισον Μπέκερ, καθώς είναι προβληματισμένη από τη συχνότητα των τραυματισμών του Βραζιλιάνου διεθνή τερματοφύλακα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Football Insider».

Επίσης η διοίκηση θέλει να δοθεί χώρος στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ο οποίος δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για τον ελάχιστο αγωνιστικό χρόνο του στην ενδεκάδα.

Ο 33χρονος γκολκίπερ έχει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, αλλά κι αυτός σκέφτεται να φύγει από το Λίβερπουλ με πιθανότερο προορισμό την Ιταλία, καθώς Ιντερ και Γιουβέντους έχουν ήδη προσεγγίσει τον μάνατζερ του.

Ο Αλισον γνωρίζει καλά τη Serie A, στην οποία είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στη Ρόμα (2016-18) και μετά εντάχθηκε στο δυναμικό της Λίβερπουλ.