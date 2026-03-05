Η Μπεσίκτας έκανε κρούση στη Γιουνάιτεντ για τον Μπαγιντίρ

Η Μπεσίκτας στην αναζήτηση της για την εύρεση τερματοφύλακα, προσέγγισε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας στόχο τον Αλτάι Μπαγιντίρ.

Η Μπεσίκτας ψάχνει για τερματοφύλακα, προσέγγισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Αλτάι Μπαγιντίρ, σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Τουρκίας «Fanatik».

Ο Τούρκος τερματοφύλακας έχει ζητήσει να πάει σε ομάδα, όπου θα είναι βασικός, καθώς δεν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στη «σκιά» του Σειν Λάμενς στο Ολντ Τράφορντ.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Μπεσίκτας προσφέρει έξι εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του, έχοντας ήδη συμφωνήσει με τον 27χρονο τερματοφύλακα σε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.