H Νιούκαστλ των 10 παικτών «ξέρανε» στο 90' την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Μπορεί να έπαιζε για ένα ημίχρονο με 10 παίκτες, όμως η μαχητική Νιούκαστλ δεν «μάσησε», επικρατώντας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-1), με τον Οσούλα στο 90ο λεπτό να δίνει την λύση.

To πρώτο ημίχρονο κύλισε χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις, μέχρι τις καθυστερήσεις όπου έγιναν τα... πάντα! Αρχικά στο 45+1' ο Τζέικομπ Ράμσεϊ άφησε τη Νιούκαστλ με 10 παίκτες αντικρίζοντας απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο 45+6' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Άντονι Γκόρντον να αναλαμβάνει την εκτέλεση βάζοντας σε θέση οδηγού τη Νιούκαστλ, όμως στο 45+9' ο Κασεμίρο είχε την απάντηση και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια ισόπαλες με 1-1.

Στο δεύτερο μέρος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άσκησε ασφυκτική πίεση στη Νιούκαστλ που άντεξε και στο 90ο λεπτό, ο Οσούλα νίκησε την άμυνα των «κόκκινων διάβολων», διαμόρφωσε το 2-1 και χάρισε στις «καρακάξες» μια επική νίκη.