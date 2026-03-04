Προελαύνει η Άρσεναλ, «κάζο» με την Φόρεστ η Σίτι

Η Άρσεναλ έπαιξε όσο χρειάστηκε για να φύγει με το «διπλό» από την Μπράιτον (0-1) και στο +7 από την Μάντσεστερ Σίτι, που «αυτοκτόνησε» εντός με την Νότιγχαμ (2-2). Με χατ-τρικ του Ζοάο Πέντρο η Τσέλσι διέλυσε την Βίλα (1-4).

Το τέλειο σενάριο έζησε ο Μίκελ Αρτέτα το βράδυ της Τετάρτης (04/03). Η Άρσεναλ προηγήθηκε νωρίς, πήγε το ματς με την Μπράιτον εκεί που το ήθελε και κράτησε το πολύτιμο τρίποντο (0-1), το οποίο έγινε ακόμα πιο πολύτιμο αφού η Μάντσεστερ Σίτι αν και προηγήθηκε δύο φορές, έκανε γκέκα ολκής εντός έδρας με την Νότιγχαμ Φόρεστ (2-2). Στο +7 με έναν αγώνα περισσότερο οι Gunners, δεν αρκεί πλέον στο σύνολο του Γκουαρδιόλα να πάρει το derby τίτλου στα μέσα Απριλίου. Στην 5άδα πάτησε η Τσέλσι μετά το τεράστιο πέρασμα από την Άστον Βίλα.

Η Μπράιτον θα μπορούσε να έχει γράψει διαφορετικά την ιστορία του ματς αν ο Μπαλέμπα έβαζε τη μεγάλη ευκαιρία στο 2’ αλλά την μπάλα στα δίχτυα την έστειλε ο Σάκα στο 9’ με σουτ που κόντραρε στον άσο των γηπεδούχων. Τα xG της Άρσεναλ παρέμειναν χαμηλά και στην επανάληψη, όπου πλέον μπήκε σε mode άμυνας για να κρατήσει τη νίκη. Στο 58’ χρειάστηκε ο Ράγια, στις άλλες φάσεις καθάρισε η άμυνα των Gunners που κράτησαν μέχρι το φινάλε το 0-1.

Σε ένα ματς από αυτά που θεωρείς αυτονόητο να νικήσεις αν θέλεις να μιλάς για πρωτάθλημα, η Σίτι είχε τεράστια απώλεια στο Μάντσεστερ με την Νότιγχαμ (2-2), που δίνει «μάχη» για να κρατηθεί στην κατηγορία. Οι Πολίτες προηγήθηκαν στο 31’ με το τρομερό βολέ του Σεμένιο, όμως στο 56’ ο Γκιμπς-Γουάιτ πέτυχε ένα από τα γκολ της χρονιάς με τακουνάκι ενώ ήταν πλάτη στο τέρμα κάτω από τα πόδια του Ντοναρούμα. Το 1-1 έμεινε μέχρι το 62’ όταν ο Ρόδρι τα κατάφερε από κοντά μετά από κόρνερ αλλά στο 76’ η ομάδα του Βίτορ Περέιρα ισοφάρισε και πάλι με ωραίο σουτ του Άντερσον και στο φινάλε με αυτοθυσία και τύχη κράτησε το ανέλπιστο 2-2. Στους 28 βαθμούς μαζί με την Γουέστ Χαμ είναι πλέον η Νότιγχαμ, αφού τα Σφυριά με ένα ακόμα γκολ του Σάμερβιλ, πέρασαν με 0-1 από την Φούλαμ.

Με τον καλύτερο τρόπο εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Λίβερπουλ η Τσέλσι, πετυχαίνοντας μεγάλη ανατροπή εκτός έδρας κόντρα στην Άστον Βίλα με χατ-τρικ του Ζοάο Πέντρο (1-4). Μόλις στο 3’ άνοιξαν το σκορ οι παίκτες του Ουνάι Έμερι με τον Ντάγκλας Λουίζ, όμως σττο 35’ ο Βραζιλιάνος επιθετικός έβαλε το πρώτο μετά από συνδυασμό των Έντσο-Γκουστό και στο 45+4’ υπέργραψε το comeback με όμορφο τελείωμα μετά από ασίστ του Έντσο. Στο 55’ ο Πάλμερ έβαλε και αυτός ένα έπειτα από κακή επέμβαση του Μαρτίνες και στο 65’ ο Ζοάο Πέντρο διαμόρφωσε το τελικό 1-4 αξιοποιώντας από κοντά την προσπάθεια του Γκαρνάτσο.