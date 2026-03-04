Αγωνία για Γιακουμάκη, γύρισε ο αστράγαλός του - Οι εξετάσεις θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος

Σε... αναμμένα κάρβουνα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με Γιακουμάκη, οι εξετάσεις θα δείξουν το πρόβλημα στον αστράγαλο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στην Κηφισιά, με τον Έλληνα επιθετικό να βγαίνει με πόνους χαμηλά στο πόδι.

Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, ο Κρητικός φορ που γύρισε δύο φορές τον αστράγαλό του στην εν λόγω αναμέτρηση, αντιμετωπίζει ενοχλήσεις σε εκείνο το σημείο, με αποτέλεσμα στο ασπρόμαυρο στρατόπεδο να υπάρχει αγωνία.

Καλύτερη εικόνα θα έχουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου αύριο, όταν ο έμπειρος επιθετικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει.