Λουτσέσκου: «Ήταν δύσκολη περίοδος για μας - Κρατάμε το μαχητικό πνεύμα»

Δύσκολη περίοδο πέρασε ο ΠΑΟΚ με τα συνεχόμενα παιχνίδια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κρατάει μόνο το μαχητικό πνεύμα των παικτών του από τη νίκη με την Κηφισιά (1-4).

«Ευχαριστημένος από τη νοοτροπία και τη μάχη που δίνουν οι παίκτες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός, μετά τη νίκη κορυφής του ΠΑΟΚ στη Νίκαια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την μέχρι τώρα πορεία της ομάδας με δεδομένο πως πάει ως πρωτοπόρος στο Φάληρο: «Σε κανένα σημείο δεν πρέπει να δηλώνεις ευχαριστημένος. Προφανώς περάσαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και δύσκολες καταστάσεις. Αλλά αν το δεις από την αρχή της σεζόν και τι ντέρμπι δώσαμε σε Ελλάδα και Ευρώπη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο με ένα απαιτητικό πρόγραμμα, μπορείς να πεις πως το περάσαμε αν και χρειάστηκε η ομάδα να δώσει πολλές δυνάμεις σωματικά και ψυχολογικά. Δεν πρέπει επίσης να σκεφτούμε πως σε κάθε ματς χάνουμε και έναν παίκτη και επομένως δεν μπορώ παρά να δηλώσω ευχαριστημένος από την νοοτροπία μας που μας έχει φέρει σε αυτή τη θέση. Δεν τα παρατάμε ποτέ ακόμη και με αυτές τις αναποδιές γιατί μιλάμε για διαφορετικούς τραυματισμούς. Κρατάμε το πνεύμα της μάχης και αυτό είναι το πιο σημαντικό κέρδος από αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο για εμάς».

Για το τι κρατά από το ματς με την Κηφισιά και τι γίνεται με τους τραυματίες ενόψει και του αγώνα με τον Ολυμπιακό: «Υπάρχουν παιχνίδια και παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια που σου δίνουν τη δυνατότητα να κοντρολάρεις απόλυτα το ματς και κάποια άλλα όπως το σημερινό που πρέπει να παίξεις σε ένα μικρό αγωνιστικό χώρο απέναντι σε μια καλά δουλεμένη ομάδα και πολύ επιθετική νοοτροπία. Αλλά πρέπει να αρπάζεις την κάθε ευκαιρία που σου δίνεται ακόμη και από το μηδέν. Έστω και την μια ευκαιρία. Σε αυτά τα ματς αυτό που έχει σημασία είναι το τελικό αποτέλεσμα και εμείς το κερδίσαμε. Τέτοια ματς πρέπει να τα παίρνεις έστω και από το τίποτε. Και μην ξεχνάτε πως παίξαμε σε 6 μέρες τρία ματς και μάλιστα με ταξίδι στην Ισπανία. Και έρχεται ένα ακόμη χωρίς να έχεις τα περιθώρια να ξεκουραστείς και επίσης να κάνεις καλές προπονήσεις όπως θα ήθελες και με πιο ορθολογικό παιχνίδι. Για αυτό επαναλαμβάνω πως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η νίκη. Για τους τραυματίες δεν μπορώ να πω κάτι, έχουμε αυτούς τους παίκτες διαθέσιμους, κάθε στιγμή είναι χρήσιμη και σημαντική, απολαμβάνω να δουλεύω με τους παίκτες μου περιμένοντας και τις επιστροφές. Το λέω με ταπεινότητα πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε κάποιες άλλες φορές όχι αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα».

