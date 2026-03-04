Η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ: Ο Αντρίγια ήταν παντού, ο Γερεμέγεφ το πήρε πάνω του!

Η κριτική του SDNA στους παίκτες του ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί της Κηφισιάς με 1-4.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής: Έχει ένα μερίδιο ευθύνης στη φάση του γκολ γιατί το φάουλ είναι από πολύ μακριά, όμως ήταν καλά εκτελεσμένο και αιφνιδιάστηκε μετά την αδράνεια της άμυνας να απομακρύνει. Σε δυό-τρεις φάσεις που χρειάστηκε να επέμβει ήταν εκεί.

Μπάμπα: Βρήκε δίχτυα μετά από καιρό και είναι σημαντικό για την ψυχολογία του, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, έμεινε σε ρηχά νερά. Σίγουρα όμως ήταν ο άνθρωπος που σφράγισε το τρίποντο.

Μιχαηλίδης: Σταθερά από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ, περιόρισε σε μεγάλο βαθμό και τον Θεοδωρίδη και τον Μίγιτς.

Κεντζιόρα: Τα ίδια ισχύουν και για τον Τόμας Κεντζιόρα, για έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα με την Κηφισιά να βρίσκει το γκολ από στημένη φάση.

Σάντσεζ: Θετικά δείγματα σε ακόμη ένα παιχνίδι, πολλά ανεβάσματα αλλά και σωστές επιστροφές, καλές θέσεις μέσα στο γήπεδο, κέρδισε το πέναλτι για το 1-2, σε μία φάση που περισσότερο βέβαια ευθύνη έχει ο Πέτκοφ.

Οζντόεφ: Νευρικό παιχνίδι από τον Ρώσο χάφ, με πολλά φάουλ και λάθη, ενώ είχε σωστές τοποθετήσεις στο γήπεδο και ήταν κοντά στη μπάλα, δεν είχε καλές επαφές.

Ζαφείρης: Πολλά τρεξίματα και σήμερα, προσπάθησε να βοηθήσει την μεσαία γραμμή να παίξει πιο γρήγορα με κάθετο ποδόσφαιρο. Από δική του εξαιρετική εκτέλεση φάουλ παίρνει το πρώτο πέναλτι ο ΠΑΟΚ.

Μπιάνκο: Σε αντίθεση του αγώνα με τον ΟΦΗ, σήμερα χάθηκε στην θέση «10», χωρίς να φανεί ιδιαίτερα.

Ζίβκοβιτς: Ήταν παντού μέσα στο γήπεδο, πήρε πάρα πολλές πρωτοβουλίες ελλείψη Τάισον, Μεϊτέ και Κωνσταντέλια, έχει και την ασίστ στο τέταρτο γκολ. Αρχηγός.

Χατσίδης: Είχε πολλή ενέργεια, πήρε αρκετές προσπάθειες αλλά δεν του βγήκαν...

Γιακουμάκης: Ήταν ο άτυχος της βραδιάς για τον ΠΑΟΚ, αντικαταστήθηκε αναγκαστικά από τον Γερεμέγεφ πριν το μισάωρο λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Κωνσταντέλιας: Μπήκε στο 60' ως αλλαγή, δεν φάνηκε ιδιαίτερα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε κάθετο ποδόσφαιρο, το γκολ όμως που βάζει στο 1-4 είναι ακόμη μία... μαγεία.

Ιβανούσετς: Μπήκε με ενέργεια και διάθεση να βοηθήσει, έχασε σημαντική ευκαιρία στο φινάλε για το 1-5, με την μπάλα να κοντράρει σε αμυντικό της Κηφισιάς πριν πάει στα δίχτυα.

Καμαρά: Μπήκε αντί του Ζαφείρη για να δώσει ανάσες, τρεξίματα και ύψος.