Λέτο: «Το κλειδί του αγώνα ήταν το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ»

Στο δεύτερο πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στάθηκε ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς με 1-4, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην αγωνιστική βελτίωση της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Είχαμε αρκετούς παίκτες που δεν αγωνίστηκαν, λόγω τραυματισμών και τιμωριών. Το κλειδί του αγώνα ήταν το δεύτερο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Πρέπει να μας πει ο διαιτητής τι προκάλεσε το πέναλτι.

Αν αυτή η επαφή είναι πέναλτι, τότε κάθε επαφή πρέπει να δίνεται πέναλτι! Γιατί υπάρχει το VAR; Θα έπρεπε να τον καλέσει. Παίζουμε απέναντι στον ΠΑΟΚ, μια φανταστική ομάδα, αλλά μια απόφαση καταστρέφει το παιχνίδι».

Για την συνέχεια: «Πρέπει να κερδίσουμε το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό, είναι ένας τελικός. Βελτιωνόμαστε συνεχώς. Ωστόσο, αν αντιμετωπίζουμε καταστάσεις όπως σήμερα και υποφέρουμε όπως σήμερα, θα είναι δύσκολα. Αυτά συμβαίνουν συνέχεια απέναντι στην Κηφισιά».