Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE ΠΑΟΚ: Τα highlights της «τεσσάρας» απέναντι στην Κηφισιά (vid) 04-03-2026 22:20 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι καλύτερες στιγμές και τα τέσσερα γκολ από την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης. Τα στιγμιότυπα: Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Το απόλυτο 10άρι: Γι’ αυτό το σουβλάκι με την αφράτη πίτα και τον χειροποίητο γύρο έρχονται από την άλλη άκρη της Αθήνας menshouse.gr Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Δεν το είχες προσέξει ποτέ: Ξέρεις γιατί όλα τα ρολόγια στη βιτρίνα δείχνουν ώρα 10:10; menshouse.gr ΠΑΟΚ: Τα highlights της «τεσσάρας» απέναντι στην Κηφισιά (vid) SHARE