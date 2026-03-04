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ΠΑΟΚ: Τα highlights της «τεσσάρας» απέναντι στην Κηφισιά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Οι καλύτερες στιγμές και τα τέσσερα γκολ από την εμφατική νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Νεάπολης.

Τα στιγμιότυπα:

ΠΑΟΚ: Τα highlights της «τεσσάρας» απέναντι στην Κηφισιά (vid)