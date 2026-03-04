Το πρόγραμμα ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακού μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος

Τρεις αγωνιστικές έχουν μείνει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ να είναι ισόβαθμοι.

Μετά και το εξ αναβολής ματς του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 4-1, τρεις ομάδες βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με τρεις αγωνιστικές πλέον να απομένουν μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν απο 53 βαθμούς και η μάχη μεταξύ τους αναμένεται τεράστια.

Από τα τρία εναπομείναντα παιχνίδια ξεχωρίζει σιγουρα το ντέρμπι του Φαλήρου μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ και μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό και τη συνέχεια.

Το πρόγραμμα των ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού και ΑΕΚ:

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 15/03 18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 08/03 21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

25η αγωνιστική: 14/03 17:00 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ (53 βαθμοί)

24η αγωνιστική: 07/03 18:00 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

25η αγωνιστική: 15/03 19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

26η αγωνιστική: 22/03 19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά