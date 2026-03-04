Boostάρισμα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ στη Νίκαια: «Πρωτάθλημα και κύπελλο!» (vid)

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρέθηκε στη Νίκαια και πανηγύρισε μαζί με την ομάδα το τρίποντο επί της Κηφισιάς.

Ο ΠΑΟΚ μπορεί να μην έπιασε υψηλά επίπεδα απόδοσης απέναντι στην Κηφισιά όμως με πρωταγωνιστή τον Γερεμέγεφ των δύο τερμάτων, επικράτησε της ομάδας των βορείων προαστίων με 1-4 και έπιασε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην κορυφή, έχοντας πλεονέκτημα στην ισοβαθμία.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτες του Λουτσέσκου αποθεώθηκαν από τον κόσμο του Δικεφάλου που βρέθηκε στη Νίκαια, boostάρωντας τους ασπρόμαυρους με συνθήματα και χειροκροτήματα, ενόψει της συνέχειας σε πρωτάθλημα και τελικό κυπέλλου.

Δείτε το βίντεο του SDNA: