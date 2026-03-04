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Ο ΠΑΟΚ σφραγίζει τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά με Μπάμπα και Κωνσταντέλια (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, με τους Μπάμπα Ράχμαν και Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνουν το 1-4 στο γήπεδο της Νεάπολης.

Τα γκολ:

Ο ΠΑΟΚ σφραγίζει τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά με Μπάμπα και Κωνσταντέλια (vid)