Ο ΠΑΟΚ σφραγίζει τη νίκη κόντρα στην Κηφισιά με Μπάμπα και Κωνσταντέλια (vid)

Ο ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, με τους Μπάμπα Ράχμαν και Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνουν το 1-4 στο γήπεδο της Νεάπολης.

Τα γκολ: