Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Γερεμέγιεφ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 0-1 για τον ΠΑΟΚ (vid) 04-03-2026 21:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΠΡΟΣΩΠΑ Αλεξάντερ Γερεμέγεφ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κηφισιά, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι για το 0-1. Το γκολ: Ξάφνιασε και τους πιο φανατικούς του Τσίπρα: Ο δημοσιογράφος – έκπληξη που στηρίζει ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Δυο μεγάλες απορίες βλέποντας τον Φερεϊρίνια menshouse.gr Ο μέσος Έλληνας κάνει 8/10: Θα τερματίσεις το μπασκετικό κουίζ που χάνουν και προπονητές; menshouse.gr Καθηγητής στο pick and roll: Ο παικταράς που παραδίδει μαθήματα στη θέση 1 είναι ο ορισμός του ηγέτη! menshouse.gr Αγνώριστος ακόμα και στην Αννίτα Πάνια ο Γιώργος Ταμπάκης 15 χρόνια μετά την εξαφάνισή του dailymedia.gr Είναι υποχρεωμένος να το ξανακάνει menshouse.gr «Θέλει λίγο παραπάνω να το στρίψει»: Το αιχμηρό σχόλιο της Ράνιας Τζίμα για Μητσοτάκη – Σαμαρά dailymedia.gr Η έκπληξη της χρονιάς: Ποιο πρόσωπο της ΝΔ βάζει ο Ανδρουλάκης επικεφαλής στο επικρατείας του ΠΑΣΟΚ instanews.gr Ο Γερεμέγιεφ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 0-1 για τον ΠΑΟΚ (vid) SHARE