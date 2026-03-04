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Ο Γερεμέγιεφ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 0-1 για τον ΠΑΟΚ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Κηφισιά, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να ευστοχεί από το σημείο του πέναλτι για το 0-1.

Το γκολ:

Ο Γερεμέγιεφ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι κάνει το 0-1 για τον ΠΑΟΚ (vid)