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Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Η ευκαιρία του Χατσίδη (vid)

Ποδόσφαιρο
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Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Κηφισιά, με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Χατσίδη.

Η ευκαιρία:

Κηφισιά-ΠΑΟΚ: Η ευκαιρία του Χατσίδη (vid)