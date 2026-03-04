Η Μισιρλή στην αποστολή για τα Φερόε αντί της Καπνίση

Η Εθνική Ομάδα Γυναικών συνεχίζει την προετοιμασία της για τον αγώνα με τα Νησιά Φερόε (7/3, 20:30) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με μία αλλαγή στη σύνθεσή της.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, κάλεσε την Ξανθή Μισιρλή για να ενισχύσει την «γαλανόλευκη». Η 28χρονη κεντρική αμυντικός του Ολυμπιακού θα πάρει τη θέση της Μαρία Καπνίση, η οποία αποχώρησε λόγω μυϊκού τραυματισμού στη γάμπα.

Η Καπνίση επέστρεψε στην Αθήνα για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης, χάνοντας τόσο το παιχνίδι με τη Γεωργία όσο και την αναμέτρηση με τα Φερόε.

Η Μισιρλή έχει ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή στο Ηράκλειο και τίθεται στη διάθεση του προπονητή για το κρίσιμο παιχνίδι του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ

«Εξαιρετικό είναι το κλίμα στην Εθνική Ομάδα και οι διεθνείς παίκτριες αισιοδοξούν ότι η καλή εμφάνιση στο παιχνίδι με τη Γεωργία θα λειτουργήσει θετικά για την προσέλευση περισσότερων φιλάθλων στο ματς με τα Φερόε στις 07/03 (20:30), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διεξάγεται Σάββατο και όχι καθημερινή.

Στην Αθήνα επέστρεψε η Μαρία Καπνίση που αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό στη γάμπα. Στη θέση της κλήθηκε –και βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο– η Σοφία Μισιρλή του Ολυμπιακού, που αγωνίζεται επίσης ως κεντρική μπακ».