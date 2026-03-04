Μπενίτεθ: «Είμαι ικανοποιημένος, αλλά υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά τόνισε ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

Το «Τριφύλλι» έκανε το καθήκον του κόντρα στον ΟΦΗ, επικράτησε με 4-1 στην Λεωφόρο και ανέβηκε στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μοιράζει μάλιστα χρόνο συμμετοχής και να βλέπει δύο παίκτες να πετυχαίνουν το πρώτο τους γκολ με την πράσινη φανέλα (Σάντσες - Αντίνο).

Ο Ισπανός τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του, τονίζοντας βέβαια ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει φτάσει ακόμα στην επιθυμητή για τον ίδιο εικόνα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Πριν από σχεδόν 20 μέρες, ο Παναθηναϊκός είχε μια προβληματική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΛ. Σήμερα έκανε μια χορταστική εμφάνιση και πήρε μια άνετη νίκη επί του ΟΦΗ. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό που έχει αλλάξει; Είναι αγωνιστικό, ψυχολογικό ή συνδυασμός; Εσείς που βλέπετε και τις προπονήσεις, τι θεωρείτε ότι είναι αυτό που γίνεται πλέον καλύτερα;

«Από την αρχή η δουλειά και η αφοσίωση από όλους ήταν εκεί. Αυτό δεν έχει αλλάξει από την πρώτη μέρα. Και όταν δεν έρχονταν τα αποτελέσματα, έβλεπα κάποια πράγματα. Πολλές φορές αναλύουμε με το αποτέλεσμα, όμως έβλεπα ότι κάποια στοιχεία ήταν εκεί. Επίσης ήταν αρκετά δύσκολο με δύο ματς την εβδομάδα να δημιουργήσεις αυτοματισμούς. Κάποιες συγκεκριμένες κινήσεις τις επαναλαμβάναμε όσο περισσότερο γίνεται και πλέον οι ποδοσφαιριστές πιστεύουν σε αυτή την διαδικασία. Έχει δημιουργηθεί ένας θετικός κύκλος γιατί έρχονται τα γκολ και τα αποτελέσματα κι αυτό δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Όταν οι παίκτες αισθάνονται σίγουροι, τα κάνουν όλα καλύτερα. Σήμερα κάναμε πολύ καλό παιχνίδι, ακόμα κι όταν τα πράγματα έδειχναν να στραβώνουν ανταποκριθήκαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο».

Θεωρείτε ότι είναι η πιο ισορροπημένη εμφάνιση από την μέρα που ήρθατε στον Παναθηναϊκό; Γιατί τώρα είδαμε η ομάδα να βγάζει και συνεργασίες, πέρα από την καλή ανασταλτική λειτουργία. Για τον τραυματισμό του Ίνγκασον υπάρχει κάποιο νεότερο;

«Για τον Ίνγκασον, θα το τσεκάρουμε αύριο με τις εξετάσεις για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Τώρα νιώθει πόνο, που είναι φυσιολογικό. Αύριο θα ξέρουμε τι γίνεται με την περίπτωσή του.

Για την ισορροπία, σίγουρα είναι μια λέξη που μου αρέσει πολύ. Σήμερα κάναμε ισορροπημένο παιχνίδι, αλλά υπάρχει πολύς χώρος για βελτίωση. Είμαι πολύ ικανοποιημένος όμως. Επιθετικά ήμασταν αρκετά καλοί, αμυντικά ήμασταν ΟΚ, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε και στα δύο».

4 διαφορετικοί σκόρερ και 3 διαφορετικοί παίκτες μοίρασαν ασίστ σήμερα. Πρώτο γκολ για Ρενάτο και Αντίνο, ξανά γρήγορο γκολ για την ομάδα. Η ανάδειξη πρωταγωνιστών που βλέπουμε πλέον από παιχνίδι σε παιχνίδι είναι κάτι πάνω στο οποίο εργάζεστε;

«Θα πω πάλι για την ισορροπία. Σήμερα ήταν μια ισορροπημένη ομάδα, αλλά όχι τόσο όσο θα ήθελα. Κάναμε 18 σουτ, αλλά επιτρέψαμε στον αντίπαλο επικίνδυνες αντεπιθέσεις, κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος από την εμφάνιση, δεν θέλω να είμαι ο αρνητικός σε μια μέρα που όλοι ευχαριστήθηκαν και είδαμε 4 γκολ. Θέλω να είμαι ρεαλιστής όμως και πιστεύω ότι η ομάδα έχει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Σίγουρα πλησιάζει στην εικόνα που θέλουμε να δούμε. Όσοι οι παίκτες καταλαβαίνουν καλύτερα ο ένας τον άλλον, μπορούμε να δούμε περισσότερα στο γήπεδο. Θεωρώ πως μπορούμε να βελτιωθούμε κι άλλο.

Θέλω να δώσω τα εύσημα στην ομάδα γιατί απέναντι σε καλές ομάδες καταφέρνουμε καλά πράγματα. Ο Κόντης έχει δημιουργήσει ένα καλό σύνολο στον ΟΦΗ. Στην εκτός έδρας νίκη με 0-2 δεν ήταν εύκολο, εμείς παίξαμε καλά. Μετά ο ΟΦΗ κέρδισε εύκολα την ΑΕΛ. Σήμερα ήρθε, αλλά εμείς επιβάλαμε τον ρυθμό μας και κερδίσαμε ακόμα πιο εύκολα. Θέλω να δώσω τα εύσημα στην ομάδα μου, γιατί τα κατάφερε πάρα πολύ καλά».