Δεν σταματάνε τα προβλήματα στον ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή λόγω ενόχλησης στον αστράγαλο ο Γιακουμάκης (vid)

Απίθανη κακοδαιμονία στον ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Γιακουμάκη να γίνεται αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Ασταμάτητα είναι τα προβλήματα τραυματισμών στους παίκτες του ΠΑΟΚ, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να μην μπορεί να... ηρεμήσει, βλέποντας σε κάθε παιχνίδι και έναν ποδοσφαιριστή του να έχει θέμα.

Πριν από λίγο, ήταν η ώρα του Γιακουμάκη να αποχωρήσει αναγκαστικά από το παιχνίδι με την Κηφισιά, με τον Έλληνα φορ να αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στον αστράγαλο, μετά από μία διεκδίκηση της μπάλας.

Την θέση του πήρε πριν συμπληρωθεί καν το πρώτο μισάωρο της αναμέτρησης, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο του SDNA: