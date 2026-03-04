Αρτέτα: «Με ενοχλεί που δεν σκοράρουμε περισσότερο»

Ο Μικέλ Αρτέτα ρωτήθηκε για τις δυνατότητες της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις, με τον Ισπανό τεχνικό να μην είναι ευχαριστημένος.

Παρά την κακή περίοδο των προηγούμενων εβδομάδων η Άρσεναλ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα της Premier League και να έχει τα ηνία του πρωταθλήματος.

Με πολύ καλή άμυνα, αλλά και πολλά γκολ από στημένες φάσεις, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό, ακόμα κι αν ορισμένες φορές έχει δεχθεί κριτική για το παραγωγικό της αποτύπωμα σε open-plays.

Ο Ισπανός τεχνικός σχολίασε πως θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αλλά ακόμα δεν είναι 100% ικανοποιημένος από τον αριθμό τα γκολ που έχει σκοράρει η ομάδα του.

«Σίγουρα θέλω να βρίσκομαι σε αυτή, με ενοχλεί που δεν σκοράρουμε περισσότερο (σ.σ από στημένα). Όπως και το ότι δεχόμαστε γκολ. Θέλουμε να είμαστε η καλύτερη και πιο κυρίαρχη ομάδα σε κάθε τομέα του παιχνιδιού. Αυτή είναι η κατεύθυνση αυτής της ομάδας».