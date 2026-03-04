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Απίθανη ενέργεια του Τετέι, εξαιρετική απόκρουση του Χριστογιώργου (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τετέι πέρασε... όποιον βρήκε μπροστά του, ωστόσο ο Χριστογιώργος απομάκρυνε με το πόδι.

Δείτε παρακάτω την συγκεκριμένη φάση:

 

Απίθανη ενέργεια του Τετέι, εξαιρετική απόκρουση του Χριστογιώργου (vid)