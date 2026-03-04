Καθησυχαστική η πρώτη εκτίμηση για Ίνγκασον, προληπτική η αλλαγή του

Θετική είναι η πρώτη εκτίμηση για την κατάσταση του Ίνγκι Ίνγκασον, αφού φαίνεται πως η αλλαγή του έγινε για προληπτικούς λόγους.

Ο Ίνγκι Ίνγκασον τραυματίστηκε στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και στο 20' έγινε αναγκαστική αλλαγή, δημιουργώντας φυσικά μεγάλη αγωνία τόσο στους φίλους όσο και στους ανθρώπους της ομάδας, δεδομένων και όλων των υπόλοιπων προβλημάτων που υπάρχουν στην άμυνα.

Η πρώτη εκτίμηση για την κατάστασή του πάντως είναι καθησυχαστική, αφού φαίνεται πως ο Ισλανδός στόπερ δέχτηκε ένα χτύπημα στην απόληξη του νεύρου και δεν ένιωθε το πόδι του, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί προληπτικά.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι δεν έχει υποστεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα που θα χρειαστεί να τον αφήσει εκτός δράσης, γλιτώνοντας από έναν ακόμα τεράστιο «πονοκέφαλο» τον Ράφα Μπενίτεθ.