Η μικρή προϊστορία των αγώνων του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά

Αναλυτικά όσα αναφέρει:
- Αυτή είναι η τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες, με τον ΠΑΟΚνα μετρά τρεις νίκες σε αυτές που έχουν προηγηθεί. Η πρώτη φορά που συναντήθηκαν ήταν στις 27 Αυγούστου 2023, με τον Δικέφαλο να επικρατεί με 2-1 (45+2’ Τζίμας, 78’ αυτ. Καπάν – 75’ Μασούρας). Το τέρμα που σημείωσε ο Γιάννης Μασούρας ήταν το πρώτο στην ιστορία της Κηφισιά στη Super League, αλλά είναι και το μοναδικό που έχει πετύχει η ομάδα της Αττικής στις αναμετρήσεις της με τον ΠΑΟΚ.
- Οι δύο επόμενες συναντήσεις τους ολοκληρώθηκαν με νίκες του Δικεφάλου με συνολικό σκορ 9-0. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 6-0 στις 21 Δεκεμβρίου 2023 στο γήπεδο της Καισαριανής και αυτή η νίκη είναι η ευρύτερη εκτός έδρας στην ιστορία του στην Α’ Εθνική/Super League, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την επικράτηση με 6-1 απέναντι στον Ατρόμητο στις 24 Οκτωβρίου 1976. Σε εκείνη την αναμέτρηση είχαν σκοράρει έξι διαφορετικοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ (13’ Κωνσταντέλιας, 28’ Μπράντον, 34’ Ντεσπόντοφ, 52’ Μουργκ, 72’ Οζντόεφ, 80’ Τσιγγάρας).
- Αυτή τη σεζόν αναμετρήθηκαν στην Τούμπα για τη 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 3-0 (43’ αυτ. Νταβίντ Σιμόν, 88’ Τάισον, 90+3’ Τάισον).
- Το συνολικό σκορ των αναμετρήσεων ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι 11-1, με τον ΠΑΟΚ να έχει οκτώ διαφορετικούς σκόρερ, ενώ και στις δύο αναμετρήσεις της Τούμπας σημειώθηκε αυτογκόλ από ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς. Ο Τάισον είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει δύο φορές.