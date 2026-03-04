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Ενός λεπτού σιγή στην Λεωφόρο στην μνήμη του Βασίλη Δανιήλ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στο «Απόστολος Νικολαϊδης» πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, στην μνήμη του εμβληματικού Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Δείτε παρακάτω βίντεο:

Ενός λεπτού σιγή στην Λεωφόρο στην μνήμη του Βασίλη Δανιήλ (vid)