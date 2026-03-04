Ενός λεπτού σιγή στην Λεωφόρο στην μνήμη του Βασίλη Δανιήλ (vid)

Ενός λεπτού σιγή κρατήθηκε στο «Απόστολος Νικολαϊδης» πριν την έναρξη του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, στην μνήμη του εμβληματικού Βασίλη Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

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