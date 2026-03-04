Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανέδειξε τον Ζαφείρη MVP κόντρα στον Αστέρα

Ο κόσμος του ΠΑΟΚ ανέδειξε τον Χρήστο Ζαφείρη ως το κορυφαίο του Δικεφάλου στην εντός έδρας νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης με 2-0.

Αναλυτικά:

Ο Χρήστος Ζαφείρης αναδείχθηκε Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στο γήπεδο της Τούμπας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις νίκες με κυριαρχική εμφάνιση απέναντι στον Αστέρα. Είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, επιβάλλοντας τον ρυθμό του από το ξεκίνημα και κατάφερε να κερδίσει με 2-0, χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερη πίεση.

Κυρίαρχος στον χώρο του κέντρου ήταν ο Χρήστος Ζαφείρης . Έδωσε δυνατές μάχες, προώθησε το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας, ενώ ανέκοψε αρκετές επικίνδυνες πάσες των αντιπάλων.

Στην ψηφοφορία για τον Kitchenbar Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Ζαφείρης συγκέντρωσε το 40,71% των ψήφων του κοινού και πήρε το βραβείο.

Στη δεύτερη θέση με 18,58% βρέθηκε ο Α.Ζίβκοβιτς , ο οποίος σκόραρε το τέρμα που κλείδωσε τη νίκη, με τον Μιχαηλίδη να συμπληρώνει την τριάδα με 12,47%, όντας κομβικός στην άμυνα σε ακόμη ένα παιχνίδι τη φετινή σεζόν.