Με τον κόσμο του στον Βόλο ο ΟΦΗ

Ο Βόλος θα ανοίξει Θύρα του Πανθεσσαλικού για τις ανάγκες των φιλάθλων του ΟΦΗ για το μας της ερχόμενης Κυριακής (8/3, 17:00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ενημέρωση των Βολιωτών:

«H ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει ότι ξεκίνησε η προπώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα ΒΟΛΟΣ – ΟΦΗ (Κυριακή 8/2/26, 17.00) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν ως εξής:



VIP: 50 ευρώ



Δυτική εξέδρα (σκέπαστρο): 10 ευρώ

Βόρειο πέταλο (φιλοξενούμενοι): 20 ευρώ



Οι φίλοι του Βόλου που θα αγοράσουν εισιτήριο για τον αγώνα της Κυριακής με αντίπαλο τον ΟΦΗ, θα αποκτήσουν το προνόμιο -βάση του ΑΜΚΑ τους- στον αγώνα της 26η αγωνιστικής ΒΟΛΟΣ – ΠΑΟΚ (22/3) να αγοράσουν το εισιτήριο τους με την ίδια τιμή (10 ευρώ).



Οι φίλοι του Βόλου θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος (Πανθεσσαλικό) από σήμερα Τετάρτη έως και την Παρασκευή από τις 9.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., καθώς και την Κυριακή (ημέρα του αγώνα) από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.



Επιπλέον, οι φίλοι του Βόλου μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους μέχρι και την έναρξη του αγώνα και μέσω της TICKETMASTER πατώντας ΕΔΩ



H αγορά εισιτηρίων από τα γραφεία της ΠΑΕ Βόλος γίνεται μόνο με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για την αγορά εισιτηρίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα εξής: Ονοματεπώνυμο, ΑΜΚΑ, Αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο και email

Επιπλέον, την Κυριακή (ημέρα του αγώνα) από τις 3.00 μ.μ. έως την έναρξη του αγώνα θα λειτουργεί εκδοτήριο στη 2η πεζογέφυρα για την εξυπηρέτηση των φιλάθλων άνω των 67 χρόνων.



*Για τα παιδιά έως 12 χρόνων θα υπάρχει μαθητικό εισιτήριο 1 ευρώ, η έκδοση του οποίου είναι υποχρεωτική, καθώς πλέον βάση νόμου απαγορεύεται η δωρεάν είσοδος τους σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.



Οι φίλαθλοι του ΟΦΗ μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους για το βόρειο πέταλο από την TICKET MASTER πατώντας ΕΔΩ



Η είσοδος των φιλάθλων για τη Θύρα των VIP θα γίνεται από την κεντρική πύλη του Πανθεσσαλικού σταδίου και την είσοδο των VIP.



Η είσοδος των φιλάθλων του Βόλου για όλες τις υπόλοιπες θύρες θα γίνεται από την 2η Πεζογέφυρα.



Η είσοδος των φιλάθλων του ΟΦΗ θα γίνεται από την 3η πεζογέφυρα



Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων και την είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο



Η ΠΑΕ Βόλος ενημερώνει τους φίλους της ομάδας ότι για την είσοδό τους στο γήπεδο βάση του νέου Νόμου, απαιτείται η ενεργοποίηση του εισιτηρίου τους (αγώνα ή διαρκείας) μέσω του gov.gr wallet



Αγοράζοντας κωδικούς εισιτηρίων, θα σας αποστέλλεται email με ένα αρχείο PDF ανά κωδικό/εισιτήριο όπου και θα χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός για την προσωποποίηση στο gov.gr wallet



Για την ενεργοποίηση των εισιτηρίων μέσω του gov.gr wallet ακολουθήστε τη διαδικασία όπως περιγράφεται ΕΔΩ



Η ΠΑΕ Βόλου δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr wallet από την αγορά του και εντεύθεν. Για οποιαδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο https://support.gov.gr/guide/ ή πατήστε ΕΔΩ».