Το κοντέρ του κόουτς - Κόντη κόντρα στο «Big – 4»

Το SDNA ζουμάρει στις επιδόσεις του τεχνικού του ΟΦΗ σε φετινές...μάχες κόντρα στους «μεγάλους» της Super League.

Οι προπονητές είθισται να μην ξεχωρίζουν τα παιχνίδια σε «μικρά» και «μεγάλα».

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κλασικά και διαχρονικά οι αγώνες κόντρα σε ομάδες του ελληνικού «Big -4» και ξεχωριστό ενδιαφέρον εμπεριέχουν και συγκεντρώνουν πάνω τους τα περισσότερα φώτα της δημοσιότητας.

Κάτι που ασφαλώς και γνωρίζει πολύ καλά (και) ο Χρήστος Κόντης που θα ριχτεί στη…μάχη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) στη Λεωφόρο.

Ο Έλληνας τεχνικός έπειτα από επτά παιχνίδια στον πάγκο του Παναθηναϊκού την τρέχουσα σεζόν (στην μετά – Βιτόρια και προ – Μπενίτεθ μεταβατική περίοδο στο Κορωπί) πήγε με «φύλλο πορείας» στο Ηράκλειο για λογαριασμό του ΟΦΗ.

Ως προπονητής του Τριφυλλιού έκανε ντεμπούτο στο ντέρμπι των «αιωνίων» αντιπάλων κόντρα στον Ολυμπιακό που έληξε ισόπαλο (1-1) στις 21 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λεωφόρο.

Στα 21 ματς που βρίσκεται στον πάγκο του ΟΦΗ, έπαιξε οκτώ φορές κόντρα σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ο συνολικός απολογισμός είναι επτά ήττες (Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0, Ολυμπιακός – ΟΦΗ 3-0, Σούπερ Καπ, ΟΦΗ – Παναθηναϊκός 0-2, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 3-0, ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1, ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0, ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1) και μία νίκη – πρόκριση (0-1) απέναντι στην ΑΕΚ στο θεσμό του Κυπέλλου.