Διαθέσιμες εκ νέου οι επετειακές φανέλες για τον κόσμο του ΠΑΟΚ!

Λόγω της μεγάλης ζήτησης και των άμεσων sold out, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως βγαίνει νέα παερτίδα με επετειακές φανέλες για τον κόσμο του Δικεφάλου, προκειμένου να την προμηθευτούν όλοι - Οι λεπτομέρειες προπαραγγελίας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δίνει τη δυνατότητα στους φιλάθλους να αποκτήσουν την επετειακή εμφάνιση για τα 100 χρόνια του συλλόγου μέσω της διαδικασίας preorder. Η ιστορική έκδοση της φανέλας θα διατίθεται σε μακρύ και κοντό μανίκι, θα φέρει την επετειακή αρίθμηση «1926/2026» και η εκτιμώμενη περίοδος παραλαβής τοποθετείται στις αρχές Ιουνίου.

Η επετειακή εμφάνιση θα διατεθεί αποκλειστικά μέσω του επίσημου eshop της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η συγκεκριμένη έκδοση δεν θα διαθέτει μοναδική αρίθμηση ανά φανέλα. Όλες οι εμφανίσεις όμως θα φέρουν την επετειακή αρίθμηση 1926/2026, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου.

Η διαδικασία του preorder θα ξεκινήσει την Πέμπτη το πρωί και θα διαρκέσει έως την Κυριακή το βράδυ.

Η εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής των εμφανίσεων τοποθετείται στις αρχές Ιουνίου, ενώ οι φίλαθλοι που θα πραγματοποιήσουν παραγγελία θα ενημερώνονται σταδιακά για την εξέλιξή της.

Βασικά χαρακτηριστικά διάθεσης

• Διαθεσιμότητα σε μακρυμάνικη και κοντομάνικη επετειακή εμφάνιση

• Διάθεση αποκλειστικά μέσω του επίσημου eshop

• Διάρκεια καμπάνιας: από Πέμπτη πρωί έως Κυριακή βράδυ

• Η συγκεκριμένη έκδοση θα φέρει επετειακή αρίθμηση μόνο το «1926/2026»

• Δεν επιτρέπονται επιστροφές ή ακυρώσεις παραγγελιών

• Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται μόνο με πλήρη εξόφληση (χωρίς αντικαταβολή)

• Οι παραγγελίες θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά με αποστολή

• Εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής: αρχές Ιουνίου

• Οι πελάτες θα ενημερώνονται σταδιακά για την εξέλιξη της παραγγελίας τους